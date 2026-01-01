Bivši olimpijac jedan je od najtraženijih bjegunaca. FBI mu zaplijenio motore od 40 mil. €

Nekada je jurio snježnim padinama kao kanadski olimpijski reprezentativac, a danas je jedan od deset najtraženijih bjegunaca na listi FBI-ja, s nagradom od 15 milijuna dolara za njegovo uhićenje. Bivši olimpijac Ryan James Wedding (44) danas je vođa multinacionalne mreže za krijumčarenje droge, a posljednje poglavlje te priče uključuje zapljenu njegove imovine vrijedne više od 50 milijuna dolara.

Meksičke vlasti su, u suradnji s FBI-jem, Kraljevskom kanadskom konjičkom policijom i policijom Los Angelesa, zadale težak udarac Weddingovom carstvu. Tijekom niza pretraga zaplijenjena je golema kolekcija luksuznih trkaćih motocikala, rijetki superautomobil, umjetnička djela, pa čak i olimpijske medalje, otkrivajući ne samo razmjere njegova bogatstva stečenog kriminalom, već i njegovu strast prema ekskluzivnim kolekcionarskim predmetima.

Tko je Ryan Wedding?

Put Ryana Weddinga započeo je daleko od kriminalnog podzemlja. Kao talentirani snowboarder, predstavljao je Kanadu na Zimskim olimpijskim igrama 2002. godine u Salt Lake Cityju, gdje je u disciplini paralelni veleslalom osvojio 24. mjesto. Pripadao je generaciji sportaša koja je svjedočila profesionalizaciji snowboardinga, no njegov životni put ubrzo je skrenuo u potpuno drugom smjeru.

Već nekoliko godina nakon olimpijskog nastupa, Wedding se počeo povezivati s trgovinom drogom. Prvi ozbiljniji sukob sa zakonom dogodio se 2008. godine u Kaliforniji, kada je uhićen zbog pokušaja kupnje kokaina. Nakon odslužene zatvorske kazne, njegov uspon u kriminalnoj hijerarhiji bio je strelovit. Postao je ključna figura u transnacionalnoj organizaciji s čvrstim vezama u Meksiku, SAD-u i Kanadi, blisko surađujući sa zloglasnim kartelom Sinaloa.

Uspon "El Jefea" i brutalna ubojstva

Američko ministarstvo pravosuđa Weddinga, poznatog i pod nadimcima "El Jefe" (Šef) i "Javni neprijatelj", smatra vođom mreže koja je godišnje krijumčarila oko 60 tona kokaina između Kolumbije, Meksika, južne Kalifornije i Kanade. Njegovo se carstvo procjenjuje na više od milijardu dolara godišnje. Istraga pod kodnim imenom "Operacija Veleslalom" otkrila je mrežu koja se nije ustručavala koristiti najbrutalnije metode za ostvarenje svojih ciljeva.

Optužbe protiv njega uključuju i organizaciju više ubojstava. Prošlog mjeseca optužen je da je naredio ubojstvo saveznog svjedoka u Kolumbiji. Svjedok je identificiran nakon što su Wedding i njegovi suradnici objavili njegovu fotografiju na jednoj kanadskoj internetskoj stranici. U siječnju je praćen do restorana u Medellínu, gdje je hladnokrvno ubijen hicem u glavu. Weddinga se povezuje s još najmanje četiri ubojstva u Kanadi, uključujući i tragičan slučaj iz studenog 2023., kada su u pucnjavi greškom ubijeni indijski turisti Jagatar Singh i Harbhajan Kaur, dok je njihova kći, pogođena s 13 metaka, nekim čudom preživjela.

Otkrivena nevjerojatna kolekcija

Nedavna zapljena imovine u Meksiku otkrila je drugu stranu jednog od najtraženijih bjegunaca svijeta. U jednoj garaži pronađena je kolekcija motocikala čija se vrijednost procjenjuje na oko 40 milijuna dolara. Nisu to bili bilo kakvi motocikli, već unikatni primjerci iz svijeta MotoGP-a: Ducatiji Valentina Rossija, Jorgea Lorenza i Andree Doviziosa, Moto2 motocikl s kojim je Marc Marquez 2012. postao svjetski prvak te Aprilia od 125 kubika na kojoj je Rossi osvojio jedan od svojih naslova.

Osim motora, FBI je zaplijenio i izuzetno rijetki superautomobil Mercedes-Benz CLK-GTR Roadster iz 2002. godine, vrijedan 13 milijuna dolara. Automobil je navodno kupio Rolan Sokolovski, jedan od Weddingovih glavnih operativaca za pranje novca.

Iako je Wedding i dalje u bijegu, a vjeruje se da se skriva u Meksiku pod zaštitom kartela i da je estetskim operacijama promijenio izgled, obruč oko njega se steže. Njegovi najbliži suradnici, poput Andrewa Clarka, već su uhićeni. Američka ministrica pravosuđa Pam Bondi poslala je jasnu poruku.

​- Bilo da ste diler na ulici ili međunarodni narkobos, dolazimo po vas - izjavila je.