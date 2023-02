Bivši predsjednik Barcelone o životu u zatvoru: Saznao sam za što ti trebaju vazelin i kondomi

Bivši predsjednik Barcelone Sandro Rosell (58) 2017. godine završio je u zatvoru zbog sumnje na umiješanost u pranje novca u slučaju kupovine televizijskih prava za utakmice brazilske nogometne reprezentacije. U travnju 2019., nakon 643 dana iza rešetaka, oslobođen je optužbi i pušten na slobodu.

- U zatvoru su mi prijetili nekoliko puta, ali su me kolege iz ćelije obranile. Htjeli su me prebiti. Jedan zato što sam bio predsjednik Barce, a drugi zato što sam Katalonac. Jednom mi se to dogodilo u Madridu, drugi put u Barceloni, a u oba slučaja su me obranili bez da sam ih to tražio - ispričao je Rosell.

Bivši predsjednik Barce kazao je da su ga u madridskom zatvoru najviše branili Kolumbijci, a da se tamo sprijateljio s poznatim političarima. Tijekom dvije godine u zatvoru, Rosell je svjedočio brojnim tučnjavama, pa čak i izbadanju.

- Tih dana poludiš. Jedan je zatvorenik drugome zabio rascjepkani štap jer mu je dugovao Coca-Colu.

Obitelj ga je smjela posjećivati dvaput mjesečno, cigarete su mu u zatvoru bile sredstvo plaćanja, ne sjeća se da je u životu ikada pustio suzu, no u zatvoru se nekoliko puta rasplakao.

- Da. Saznao sam zašto kada ideš u zatvor kažeš da ti daju paket kondoma i vazelina. U zatvoru ima puno homoseksualnih odnosa, ali čak i među ljudima koji nisu homoseksualci.

Tužitelj ga još uvijek tereti za jedno kazneno djelo...

- Od šest slučajeva u kojima za mene traže zatvorske kazne, u pet sam oslobođen optužbi. Čeka me još jedna za trgovinu ljudskim organima - zaključio je Rosell.

