Bivši predsjednik Hajduka vraća se u domaći nogomet? U klubu žele njime poslati jasnu poruku

Vraća li se nekadašnji predsjednik Hajduka Hrvoje Maleš u hrvatski nogomet? Vijest je procurila nakon što je Maleš jučer boravio na Poljudu i sastao se s aktualnim predsjednikom Hajduka Ivanom Bilićem, koji ga već neko vrijeme pokušava privoljeti da se, uz službenu podršku Hajduka, kandidira na predstojećim izborima za Nogometni savez Splitsko-dalmatinske županije. Izborna skupština zakazana je za 29. svibnja, a Malešova kandidatura signalizirala bi nove vjetrove i ambicije splitskog kluba u lokalnim nogometnim tijelima.

Foto: 24sata

Bivši predsjednik Hajduka, najpoznatiji po beskompromisnom razotkrivanju korupcijske afere "pošteno suđenje", prema neslužbenim informacijama, mogao bi postati Hajdukov kandidat za predsjednika Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije (NSŽSD), ali cijela priča je daleko od konkretne. Naime, Bilićev prijedlog svidio se Malešu, no od prijedloga do realizacije dug je put. Prema proceduri Bilić prijedlog mora usuglasiti s Nadzornim odborom Hajduka, a Maleš sa svojim poslodavcem jer je on u stalnom radnom odnosu u jednoj banci.

Marko Lukunić/PIXSELL | Foto: Marko Lukunić/PIXSELL/

Kandidatura dakle još nije formalno dogovorena, ali pripreme su u tijeku i Hajduk ozbiljno računa na Maleša kao svog predstavnika u utrci za čelnu poziciju županijskog saveza. Hajduk želi snažniji utjecaj unutar nogometnih struktura, počevši od županijske razine, a angažmanom Maleša klub bi poslao snažnu poruku jer Maleš je ipak najpoznatiji po aferi "pošteno suđenje" koja je trebala donijeti promjene u hrvatski nogomet.

Podsjetimo, Maleš je u prosincu 2011. odigrao ključnu ulogu u akciji koja je rezultirala uhićenjem tadašnjih moćnika sudačke organizacije Željka Širića i Stjepana Djedovića. Afera, simbolično nazvana "pošteno suđenje", razotkrila je duboko ukorijenjenu korupciju u sustavu. Maleš je tada predao označeni novac kao mito za "pošteno" suđenje Hajduku. Bio je to presedan, prvi put da je netko iz vrha nogometne hijerarhije aktivno i javno sudjelovao u dokazivanju koruptivnih radnji unutar same organizacije.

Umjesto da ga slave zbog hrabrog čina i razotkrivanja jedne od najvećih afera u povijesti hrvatskog nogometa, Maleša se Hajduk "odrekao" zbog pritiska politike koja je trebala osigurati kredit za spas kluba, što je jedan od najsramotnijih događaja u novijoj povijesti kluba. Ništa se nije promijenilo niti u nogometnim strukturama, osim sudskog procesa protiv Širića i Djedovića nije bilo korjenitih promjena u sudačkoj organizaciji, niti u širem nogometnom sustavu, kao da su Širić i Djedović sami sudjelovali u cijeloj priči i kao da su njih dvojica sami osiguravali "pošteno suđenje" onima koji su plaćali...

Foto: Duško Jaramaz, Marko Lukunić/PIXSELL

Maleš se nakon smjene našao u svojevrsnoj izolaciji, udaljen od bilo kakvih funkcija u nogometu, a nogomet je pratio isključivo s tribina, kao navijač, suzdržavajući se i komentara, kako bi sačuvao mir za sebe i svoju obitelj. Povremeno bi zaigrao nogomet na nekom humanitarnom turniru, ali je bio daleko od bilo kakvih funkcija. Sada, više od desetljeća kasnije, otvara se mogućnost njegovog povratka. Bilić igra na kartu simbolike, u prvi plan gura čovjeka koji je jednom pokušao unijeti promjene, da to pokuša ponovno, ovoga puta na regionalnoj razini. Pobjeda na izborima za čelnika županijskog saveza osigurala bi Hajduku važnu poziciju i utjecaj, no tek treba vidjeti hoće li do kandidature i službeno doći. Najprije Maleš mora dati svoj pristanak, potom to mora biti formalno i prihvaćeno od strane Hajduka, a nakon toga potvrđeno i na izborima.

Hajduk je već jednom pokušao dovesti svog čovjeka na čelo županijskog saveza ali ultimativni nastup tadašnjeg predsjednika Lukše Jakobušića nije naišao na odobravanje klubova, pa je Dubrovčanin doživio težak poraz nakon kojeg je porušio sve mostove s važnim klubovima u okruženju. Maleš je svakako puno bolji kandidat koji bi spajao porušene mostove, a hoće li se odlučiti za kandidaturu te hoće li biti izabran pokazat će vrijeme. Iz krugova bliskih Malešu doznajemo kako je njegova ambicija ograničena na poboljšanje sustava i uvjeta za mlađe uzraste te stvaranje preduvjeta za što bolji razvoj mladih igrača.