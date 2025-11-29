Bivši problematični nogometaš otkrio detalje odlaska u Barcu: Morali su prvo pitati Messija...

Bivši nogometaš Kevin Prince Boateng (38) gostovao je u podcastu Unscripted i otkrio neke nepoznate detalje oko njegovog dolaska u Barcelonu.

Boateng je za katalonski klub igrao je u sezoni 2018./19. Te iste sezone bio je igrač Sassuola, a onda je na polovici sezone otišao na šestomjesečnu posudbu u Barcelonu. Za Katalonce je upisao samo četiri nastupa.

Sada je otkrio da je jedan od glavnih krivaca za taj neočekivani potez bio Lionel Messi.

- Da je Messi rekao ne, posao ne bi bio dogovoren. Eric Abidal me želio dovesti, sportski direktor, predsjednik, trener, svi su me željeli dovesti pa sam rekao - ok, potpisujem. No rekli su mi da prvo moraju pitati Messija - rekao je Boateng.

Foto: Bahho Kara

Nogometnu karijeru započeo je u Herthi, a onda je otišao u Tottenham. Igrao je u Bundesligi u Borussiji Dortmund. Tijekom karijere promijenio je puno klubova, igrao je za Portsmouth, Milan, Schalke, Eintracht Frankfurt, Las Palmas, Sassuolo, Fiorentinu i Bešiktaš.

Što se reprezentativne karijere tiče, nastupao je pod zastavom Gane u 15 utakmica, a na Svjetskom prvenstvu bio je dva puta, 2010. i 2014.