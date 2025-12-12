Bivši realovac o krizi: Trener tu ne može ništa. Igrači danas više ne pričaju jedni s drugima...

Francuski napadač Karim Benzema (37) jedan je od legendi Real Madrida koji je iz "kraljevskog kluba" otišao na vrhuncu slave. Osvojio je Zlatnu loptu i u razdoblju između 2013. i 2022. pet puta je podigao trofej Lige prvaka u zrak, a od "kraljevskog kluba" oprostio se 2022. te karijeru nastavio na Bliskom istoku u dresu Al-Ittihada.

Benzema je dao intervju za francuski časopis L'equipe i osvrnuo se na trenutačnu situaciju u Realu.

- Ono što im nedostaje jednostavno je povezanost. Između Mbappéa, Viniciusa, Bellinghama i Rodryga. Svaki od njih mora znati što mu je činiti na terenu. Bellingham mora razumjeti da je on ofenzivni veznjak, a ne golgeter. Mbappé je taj koji treba zabijati golove, a ne biti ofenzivni veznjak. Vinicius nije zadnji vezni, on je lijevo krilo. Sve dok svi znaju što trebaju raditi na terenu. To je to. Jer govorimo o igračima koji su među deset najboljih na svijetu, i svi su u istoj momčadi - rekao je.

Foto: JUAN MEDINA

Tvrdi kako trener Xabi Alonso (44) nije kriv za lošiji učinak Reala nego da je sve na igračima.

- Trener tu ne može ništa. On ima imena, ima najbolje igrače. Nakon toga, sve je na igračima… Ako je tvoj suigrač bolji od tebe, moraš to prihvatiti. Problem je neprihvaćanje da onaj ispred tebe zabija više golova. Zato se javljaju problemi kad imaš pet ili šest vrhunskih igrača zajedno. Svi oni doprinose nečemu. I na kraju, golgeter uvijek dobije malo više pozornosti od ostalih. Ali on uvijek treba ostale! Ne možeš sve sam - naglasio je Benzema.

- Više nema takvih igrača. Nema iskusnijeg koji bi mogao reći Bellinghamu, Mbappéu ili Viniciusu da nešto rade krivo. Zato je komplicirano… Trener, po meni, to kaže, ali na drugačiji način. Jer danas je nogomet… iskreno, vrlo kompliciran. Igrači više ne razgovaraju jedni s drugima. I to se vidi, zapravo. To ti je: ‘Ja sam odradio svoje, zabio sam svoje golove.’ Takav je nogomet danas - dodaje.

Foto: Albert Gea

Za Kyliana Mbappea smatra kako je sposoban pobjeđivati utakmice u ključnim trenucima te da je zbog toga doveden iz PSG-a u Real Madrid.

- To je pritisak koji mora preuzeti i napraviti taj mali korak da postane vođa napada. Jer on je taj koji mora voditi Real Madrid do trofeja. Naravno, ne sam, nego s ostalima - izjavio je.