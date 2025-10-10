Bivši reprezentativac Austrije kritizirao San Marino: 'Momčad su sačinjena od pizza-majstora'

Marko Arnautović (36) postao je najbolji strijelac u povijesti austrijske nogometne reprezentacije. Austrija je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo razbila San Marino 10-0. Napadač hrvatskih korijena je loptu u mrežu pospremio čak četiri puta i Austrija je sada prva na tablici u skupini H s utakmicom manje i dva boda prednosti ispred Bosne i Hercegovine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! | Video: 24sata/pixsell

Arnautović je proglašen igračem utakmice zahvaljujući njegovom sjajnom učinku. Zabio je četiri gola u 8., 47., 83. i 84. minuti susreta, a osim Arnautovića među strijelce su se upisali i Schmid, Gregoritsch, Posch, Laimer i Wurmbrand.

U reprezentativnom dresu Arnautović je došao do 45 golova i srušio rekored bivšeg reprezentativca Antona Polstera (61). Nakon uvjerljive pobjede Austrijanaca, oglasio se bivši rekorder koji je pohvalio Arnautovića, ali kritizirao igru protivnika.

Foto: Elisabeth Mandl

- Želim Marku sve najbolje i neka zabije još puno golova. Odigrao je više međunarodnih utakmica od mene i uvijek se odazivao na izbornikov poziv. U moje vrijeme nije bilo tako slabih reprezentacija. Oni nisu reprezentacija, oni su momčad sastavljena od pizza-majstora. Ne znam što rade u međunarodnom nogometu - izjavio je Polster.

Pollster je tijekom igračke karijere, osim za austrijsku reprezentaciju, igrao za Austriju Beč, Sevillu, Köln... Za reprezentaciju je nastupio 95 puta, a Arnautović je upisao 128 nastupa u nacionalnom dresu.