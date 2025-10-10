Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRIMILI DESET GOLOVA

Bivši reprezentativac Austrije kritizirao San Marino: 'Momčad su sačinjena od pizza-majstora'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Bivši reprezentativac Austrije kritizirao San Marino: 'Momčad su sačinjena od pizza-majstora'
4
Foto: Elisabeth Mandl

Ne znam što rade u međunarodnom nogometu, rekao je dosadašnji rekorder austrijske reprezentacije Anton Polster, ali je i čestitao Austrijancu hrvatskih korijena na velikom postignuću

Marko Arnautović (36) postao je najbolji strijelac u povijesti austrijske nogometne reprezentacije. Austrija je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo razbila San Marino 10-0. Napadač hrvatskih korijena je loptu u mrežu pospremio čak četiri puta i Austrija je sada prva na tablici u skupini H s utakmicom manje i dva boda prednosti ispred Bosne i Hercegovine. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! 00:42
Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! | Video: 24sata/pixsell

Arnautović je proglašen igračem utakmice zahvaljujući njegovom sjajnom učinku. Zabio je četiri gola u 8., 47., 83. i 84. minuti susreta, a osim Arnautovića među strijelce su se upisali i Schmid, Gregoritsch, Posch, Laimer i Wurmbrand.

U reprezentativnom dresu Arnautović je došao do 45 golova i srušio rekored bivšeg reprezentativca  Antona Polstera (61). Nakon uvjerljive pobjede Austrijanaca, oglasio se bivši rekorder koji je pohvalio Arnautovića, ali kritizirao igru protivnika. 

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Austria v San Marino
Foto: Elisabeth Mandl

- Želim Marku sve najbolje i neka zabije još puno golova. Odigrao je više međunarodnih utakmica od mene i uvijek se odazivao na izbornikov poziv. U moje vrijeme nije bilo tako slabih reprezentacija. Oni nisu reprezentacija, oni su momčad sastavljena od pizza-majstora. Ne znam što rade u međunarodnom nogometu - izjavio je Polster. 

Pollster je tijekom igračke karijere, osim za austrijsku reprezentaciju, igrao za Austriju Beč, Sevillu, Köln... Za reprezentaciju je nastupio 95 puta, a Arnautović je upisao 128 nastupa u nacionalnom dresu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zavirite u Modrićeve luksuzne vile: Za penthouse u srcu Zagreba platio 1,4 mil. €
SAMO LUKSUZ

FOTO Zavirite u Modrićeve luksuzne vile: Za penthouse u srcu Zagreba platio 1,4 mil. €

Modrićev se penthouse u Zagrebu sastoji od tri spavaće sobe, tri kupaonice i WC-a, velikog dnevnog prostora s boravkom, blagovaonicom i kuhinjom od 72 kvadrata
Hrvatska ispala iz prvog bubnja ždrijeba za Svjetsko prvenstvo. Evo kako se tamo može vratiti
MRTVA TRKA IDE DALJE

Hrvatska ispala iz prvog bubnja ždrijeba za Svjetsko prvenstvo. Evo kako se tamo može vratiti

Dalić slavi 100. utakmicu, ali pravo veselje dolazi uz plasman na SP! Remi s Češkom diže šanse "vatrenih" na 99,7%! Čeka se pobjeda protiv Gibraltara i Farskih Otoka za siguran prolaz
Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!
UZ SJAJNO NAVIJANJE

Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!

U nedjelju 12. listopada Hrvatska će u Varaždinu igrati protiv Gibraltara. Nakon toga još ostaje posljednja epizoda kvalifikacija u studenome kada će (14.) Hrvatska dočekati Farske otoke, a 17. studenoga gostovati kod Crne Gore

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025