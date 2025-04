Bivši Schumijev kolega dao je novu nadu? 'Bilo bi lijepo vidjeti ga na utrci, nadam se oporavku'

Michael Schumacher, legendarni sedmerostruki svjetski prvak u Formuli 1, nakon dugih dvanaest godina kod navijača je probudio tračak nade u oporavak. Naime, potpisao je kacigu slavnog Jackija Stewarta zajedno s još dvadesetak drugih svjetskih prvaka, što je mnoge iznenadilo i dirnulo. Riječ je o njegovu prvom javnom činu od teške nesreće na skijanju 2013. godine.

Iako se o njegovu zdravstvenom stanju malo zna, ova gesta izazvala je val reakcija među njegovim bivšim kolegama i obožavateljima diljem svijeta. Schumacher je, navodno, potpisao kacigu uz pomoć svoje supruge Corinne, a na fotografiji se jasno vidi njegov potpis s inicijalima "M.S" u donjem desnom kutu legendarne bijele kacige.

Njegov bivši timski kolega iz Benettona, Johnny Herbert, nije skrivao svoje oduševljenje.

- Sjajna je vijest da je Michael Schumacher potpisao Jackiejevu kacigu. To je nevjerojatan trenutak. Ništa toliko emotivno nismo vidjeli godinama, i nadam se da je to znaak boljih dana. Nadam se da se Michael oporavlja. Bilo je to dugo i užasno putovanje za obitelj, i možda ćemo ga uskoro vidjeti u paddocku na utrci Formuli 1. To bi bilo jako dobrodošlo, ne samo od svih u paddocku, već i od svih diljem svijeta s obzirom na strašnu situaciju u kojoj se našao - rekao je Herbert.

Kacigu će uskoro ponuditi na aukciji, a prihod ide u humanitarne svrhe, konkretno za Stewartovu zakladu "Race Against Dementia" (Utrka protiv demencije). Stewart je početkom travnja čak odvozio krug na stazi s tom kacigom u znak podrške inicijativi.

Njegovo liječenje obavijeno velom tajne

Schumacherov potpis na ovom projektu predstavlja njegovu prvu javnu gestu otkad je 2013. godine zadobio tešku ozljedu glave tijekom skijanja u francuskom Méribelu. Tog kobnog dana skijao je sa svojim tada četrnaestogodišnjim sinom kad je zapeo za kamen skriven ispod snijega. Katapultirao se prema naprijed i udario glavom u stijenu. Udarac je bio toliko jak da mu je kaciga pukla napola. Hitna pomoć ga je odmah helikopterom prevezla u bolnicu, gdje su liječnici započeli borbu za njegov život.

Liječnici su ga stavili u induciranu komu, snizili mu tjelesnu temperaturu i izveli složene operacije na mozgu. Obitelj su tada pripremili na najgori mogući scenarij jer su ozljede bile ozbiljnije nego što su prvotno procijenili. Iako su liječnici isprva planirali da koma potraje 48 sati, Schumacher je u njoj ostao čak 250 dana, odnosno više od osam mjeseci.

Kad se probudio u lipnju 2014., prebacili su ga kući na obalu Ženevskog jezera u Švicarskoj, u posebno izgrađenu vilu vrijednu 50 milijuna funti, gdje se za njega brine tim stručnjaka. Od tada, supruga Corinna i mali krug najbližih ljudi pomno čuvaju informacije o njegovu zdravstvenom stanju. Samo nekolicina bliskih prijatelja poput Jeana Todta, Felipea Masse, Luke Badoera i dugogodišnje menadžerice Sabine Kehm zna kako mu je zaista.

Sve više znakova koji upućuju na poboljšanje stanja

Tijekom godina pojavile su se tek rijetke vijesti, primjerice, da je Schumacher u invalidskim kolicima, ali da reagira na okolinu. Godine 2019. pisalo se i o eksperimentalnoj terapiji matičnim stanicama koju je izveo poznati francuski kardiokirurg Philippe Menasché, pri čemu su matične stanice iz srca prenesene u mozak. Nakon tretmana u pariškoj bolnici Georges Pompidou, izvori su tvrdili da je "svjestan", iako dodatni detalji nikad nisu službeno potvrđeni.

U posljednje se vrijeme pojavljuje sve više znakova koji sugeriraju pozitivne pomake. Tako je Schumacher nedavno postao i djed. Njegova kći Gina rodila je djevojčicu Millie, a Schumacher je, navodno, helikopterom iz obiteljske vile na Mallorci otputovao u Švicarsku kako bi bio uz nju. Prošle godine Gina se udala za Iaina Bethkea, a pojavile su se i špekulacije da je Michael prisustvovao vjenčanju, iako to nikada nije potvrđeno.