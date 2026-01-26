Obavijesti

PORUKA NAVIJAČIMA

Bivši šef Fife poručio: 'Ne idite na Mundijal, izbjegavajte SAD'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Aaron Chown

Ima stvari koje, s pravom, dovode u pitanje održavanje ovog Svjetskog prvenstva, napisao je bivši čelnik međunarodne federacije Sepp Blatter koji jako kritizira Giannija Infantina

Sepp Blatter, bivši predsjednik FIFA-e, izrazio je podršku ideji da navijači ne putuju u Sjedinjene Države tijekom Svjetskog prvenstva 2026. (11. lipnja - 19. srpnja) iz sigurnosnih razloga, tvrdi AFP. 

"Za navijače imam samo jedan savjet: izbjegavajte Sjedinjene Države. Ima stvari koje, s pravom, dovode u pitanje održavanje ovog Svjetskog prvenstva", napisao je bivši čelnik međunarodne federacije (1998.-2015.). 

"Ono što vidimo u SAD-u - marginalizacija političkih protivnika, zlouporabe imigracijskih službi itd. - teško potiče navijače da idu tamo". 

Švicarski odvjetnik Marc Pieth, stručnjak za borbu protiv korupcije i kojeg je Blatter angažirao između 2011. i 2014. da predloži reforme za FIFA-u, bio je još eksplicitniji.

"Navijači, izbjegavajte Sjedinjene Države. Ionako ćete imati bolji pogled na televiziji. Po dolasku, navijači bi trebali očekivati ​​da će, ako se ne ponašaju kako treba s vlastima, odmah biti poslani kući. Ako imaju sreće...“, predvidio je Pieth.

Blatter, glasni kritičar Giannija Infantina, sadašnjeg predsjednika FIFA-e, bio je njegov prethodnik do 2015. i ostavke, koja je uslijedila nakon niza skandala.

Sepp Blatter u svom uredu u Zurichu, arhivske fotografije
Foto: KARL-HEINZ HUG/PRESS ASSOCIATION

Optužen za prijevaru, između ostalog, Blatter je, zajedno s Michelom Platinijem, konačno oslobođen 2025. od strane švicarskih sudova. Dvojica bivših dužnosnika optužena su da su „nezakonito, na štetu FIFA-e, pribavili isplatu od 2 milijuna švicarskih franaka“ (1,8 milijuna eura) u korist Michela Platinija“, prema švicarskom državnom tužiteljstvu.

Suočeni s napetostima koje proizlaze iz američke želje za aneksijom Grenlanda i prijetnji povećanim carinama protiv europskih država koje se tome protive, u Europi se počinju čuti prvi glasovi koji predlažu bojkot - ili čak otkazivanje - Svjetskog prvenstva, kojeg su domaćini Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada.

Međutim, Philippe Diallo, predsjednik Francuskog nogometnog saveza (FFF), izjavio je u nedjelju na stranicama dnevnih novina Ouest-France da "Francuski nogometni savez nema namjeru bojkotirati Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama".

