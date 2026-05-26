Bivši skaut Chelseaja kreće u remont Osijeka. Imat će posla

Ako nekom treba remont i potpuni restart to je Osijek. Sezona kao ova nikako se ne smije ponoviti i glavni je cilj vratiti klub tamo gdje mu je mjesto, u borbu za Europu. Prvi korak je napravljen te "bijelo-plavi" imaju novog sportskog direktora koji bi trebao voditi revoluciju u Osijeku.

Novi sportski ditektor je Nizozemac Kenneth Zandvliet (52), doznaje Germanijak. U Osijek dolazi nakon što je bio skaut u Heerenveenu, a bio je i skaut Chelseaja. Kako se navodi, Zandvilet je već nekoliko dana u Osijeku gdje se upoznaje s klubom i završava detalje ugovora.

Posla ima preko glave, osmorica igrača napušta klub, a još osam ulazi u zadnju godinu ugovora. Glavni zadatak bit će riješiti pitanje glavnog trenera, odnosno situaciju s Tomislavom Radotićem. Pitanje je hoće li osttai ili ne, te ako ode tko dolazi na njegovo mjesto. Također, budžet neće biti velik te se i s time mora pozabaviti kada dođe red na pojačanja.