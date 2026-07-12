Bivši španjolski premijer ispalio kako Francuska nema francuske igrače. Osudili ga: To je rasizam

Bivši španjolski premijer Mariano Rajoy izazvao je kontroverze nakon što je u svojoj kolumni za El Debate napisao kako je "Francuska vrhunska momčad, ali bez francuskih igrača". Nekoliko ministara u vladi Emmanuela Macrona i čelnici raznih stranaka, osudili su "očigledan rasizam" i "mržnju" izražene u članku, a oglasio se i aktualni španjolski premijer Pedro Sanchez osudivši "ksenofobne izjave" svog prethodnika.

"Neki ljudi još uvijek mjere pripadnost po prezimenu, mjestu rođenja ili boji kože. Drugi je mjere po vezanosti za zemlju i želji da joj doprinesu", napisao je Pedro Sanchez na mreži X.

"Španjolska pripada onima koji je vole i održavaju je na životu. Ne onima koji je obeščašćuju ksenofobnim izjavama. Francusko, sastat ćemo se u polufinalu. Neka najbolja momčad pobijedi, a rasizam izgubi", poručio je.

Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel.



Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios.



España es de quien la ama y la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 12, 2026

Reagirali su i članovi francuske vlade.

"Sa svakom pobjedom Les Bleusa, iste rasističke opsesije i uvrede ponovno se pojavljuju. To nisu samo 'lapsusi'. To je metodična i normalizirana mržnja prema Francuskoj i onome što ona predstavlja", istaknula je ministrica za prekomorska područja Naima Moutchou, pozivajući Francuski nogometni savez (FFF) da pokrene pravni postupak.

Njezina kolegica Aurore Berge, ministrica za borbu protiv diskriminacije, kritizirala je "ponavljane rasističke ispade".

"Vrijeme je da prestanu i da sport ponovno postane sport, mjesto gdje vas se ocjenjuje po vašem talentu i bez ikakvih drugih kriterija."

Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez, potomak španjolskih migranata, kazao je kako je Rajoyeva izjava "potpuno neprihvatljiva".

"Postoji samo jedna Francuska, republika u kojoj svatko može pronaći svoje mjesto, bez obzira na svoje podrijetlo", naglasio je.