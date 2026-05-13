Bivši sportski direktor Hajduka: 'Htjeli smo da Igor Tudor bude naš Ferguson, nije bilo novca'

Piše Jakov Drobnjak,
Split: Sportski direktor Hajduka, Ivan Kepčija, održao konferenciju za medije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Trebali smo sedam milijuna eura bruto plaća igrača smanjiti na četiri milijuna. Otad je Hajduk ušao u drugi val, sada proračun nije 15 nego 40 milijuna eura, rekao je Ivan Kepčija

Bivši sportski direktor Hajduka, Ivan Kepčija, gostovao je u podcastu "Ravno u 90" te je otkrio zanimljive informacije iz svog mandata u splitskom klubu. Kepčija je sada sportski direktor TSC-a iz Bačke Topole. Što se tiče Hajduka, posebno je govorio o vremenu kada je Igor Tudor bio na klupi.

Split: Sportski direktor Hajduka, Ivan Kepčija, održao konferenciju za medije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Prije dolaska u Hajduk, znali smo da pola planiranog budžeta nema i da moramo razvijati mlade igrače. Igora Tudora doveli smo za trenera na emociju, jer novca nije bilo. Znali smo Mario Stanić i ja u što ulazimo, a onda je još došla pandemija, pa je i to tržište mladih igrača nestalo. Kad smo doveli Tudora, mislili smo da će on biti naš Alex Ferguson, da gradi nešto bez puno novca i da neće pobjeći. Razgovarali smo o trening-kampu Divulje, o kojem postoji i plan o pet terena još od 2019., pa su napali gradske čelnike da je to samo zato što su izbori. - rekao je Kepčija pa dodao:

- Trebali smo sedam milijuna eura bruto plaća igrača smanjiti na četiri milijuna. Otad je Hajduk ušao u drugi val, sada proračun nije 15 nego 40 milijuna eura. Hajduk sebi teško priznaje, ali borba s Dinamom je borba Davida i Golijata. Navijač sanja, a mi trebamo realno gledati. Hajduk mora smanjiti budžet.

Osvrnuo se i na Gorana Vučevića.

- Pa Goran Vučević je prepametan i preiskusan da bi dva tjedna prije europske utakmice glavnog stopera Uremovića prodao u Japan i ostao s klincima, ali morao je. Tadašnji predsjednik Brbić više puta nam je pokazivao tablicu financijskog stanja, u koroni je svijet stao, otkazuju sponzori, spašavaš situaciju, pokušavaš nikoga ne otpustiti, pitanje je dokada uopće imaš za plaće - rekao je Kepčija.

Komentirao je i snagu hrvatske i srpske lige.

- Liga 10 je kod nas skupila kvalitetu, iako je to zapravo liga 9 jer, nažalost, nikako da imamo 10, 11 ili 12 konkurentnih klubova. Tko god uđe iz druge lige, financijski nije spreman. Damir Mišković rekao je da klubu treba barem tri do četiri milijuna eura za prvu ligu, pa ako uđeš s milijun i pol, ne ide - zaključio je.

