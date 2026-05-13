NA PUTU ZA OSIJEK

FRKA NA AUTOCESTI Sukob BBB i Armade uoči finala? 'Bilo je baš gadno. Vikali su da ne snimam'

Piše 24sata, Luka Safundžić,
Na naplatnoj postaji Zagreb-istok u srijedu poslijepodne nastala je kolona duga dva kilometara. Iz policije su poručili da nije došlo do sukoba, već je zastoj nastao zbog formiranja pratnje

Danas, u srijedu, igra se finale Hrvatskog kupa na Opus Areni, a navijači Dinama i Rijeke zaputili su se prema Osijeku, a blizu naplatnih postaja Zagreb Istok iza Rugvice došlo je do sukoba huligana. Navodno je iz vozila izašlo više desetaka ljudi i krenula je tučnjava. Nastala je i ogromna kolona na autocesti. Policija je koristila suzavac.

Iz HAK-a su poručili: "Zbog policijskog postupanja na autocesti A3 Bregana-Lipovac kroz naplatu Zagreb istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno, kolona je duga oko 2 km".

- Bio je potpuni kaos na naplatnim. Okupilo se jako puno navijača i tukli su se. Policija je sa rotacijama doletjela sa svih strana. Derali su se da ne snimam, bio je užas - opisao je čitatelj 24sata.

Policija je na upit 24sata poručila: "Kraći zastoj prometa zbog organizacijskih potreba formiranja praćenja kolone navijača. Fizičkog sukoba nije bilo, promet je normaliziran"

"Brzom i odlučnom reakcijom policije spriječen je sukob suprotstavljenih skupina huligana kod NP Istok Zagreb. Tijekom intervencije uporabljena su sredstva prisile – raspršivač s nadražujućom tvari. Slijedi utvrđivanje svih okolnosti", objavila je policija na društvenim mrežama.

'Pištolj je bio napunjen, rekli su mi da pucam Bobanu u leđa...'
Prošlo je 36 godina od nikad odigrane utakmice na Maksimiru između Dinama i Crvene zvezde. Trinaesti dan svibnja 1990. mnogi će označiti kao početak agresije na Hrvatsku, a neredi s te utakmice obišli su svijet
Finale Kupa Dinamo - Rijeka: Evo gdje je besplatni prijenos!
Dinamo i Rijeka će u srijedu zaigrati na Opus Areni finale Hrvatskog nogometnog kupa. 'Modri' su u sjajnoj formi i raspoloženi dočekuju klimavu Rijeku, a susret ćete moći gledati besplatno
FOTO Putinova ljubimica imala je velike planove. Morala je na operaciju i tu joj je počeo pakao
Lala Kramarenko, nekadašnja nada ritmičke gimnastike, sada se bori s posljedicama političkih zabrana i liječničke pogreške. Njena sportska budućnost postaje sve neizvjesnija

