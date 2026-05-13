Bivši suigrač o Kovačiću: 'Sjajan je igrač, ali nije jak u glavi...'

Mateo Kovačić nedavno se vratio na travnjak nakon ozljede gležnja zbog koje je dugo izbivao iz momčadi. Hrvatski veznjak prvi je nastup nakon ozljede 12. travnja u pobjedi Manchester Cityja protiv Chelseaja 3-0, kada je na terenu proveo devet minuta. Njegov povratak i postupno hvatanje natjecateljske forme svakako vesele izbornika Zlatka Dalića i navijače hrvatske reprezentacije.

Kovačić se ovih dana našao u središtu razgovora između Casemira i Ria Ferdinanda u emisiji "Rio Ferdinand Presents". Brazilski veznjak, koji je s hrvatskim reprezentativcem tri sezone dijelio svlačionicu Real Madrida, govorio je o važnosti mentalne snage u madridskom klubu te pritom upravo Kovačića izdvojio kao primjer iznimno talentiranog igrača kojem je, prema njegovu mišljenju, nedostajalo strpljenja.

- Mentalna snaga je najvažnija u Realu. Vidio sam puno dobrih igrača u Madridu koji nisu igrali zbog svoje glave. Na primjer, Kovačić je odličan igrač. Osvojio je Ligu prvaka s Chelseajem i sada igra u Cityju. Nevjerojatan igrač. Nekada igra, a nekada ne. Kada nije u igri, onda ističe da mora igrati - rekao je Casemiro.

Brazilac je naglasio kako je Kovačić u tom razdoblju morao ostati smiren i mentalno čvrst unatoč velikoj konkurenciji u veznom redu Reala.

- Ne, moraš biti jak ovdje (op. a. pokazao je na glavu). Nekada nije igrao, ali mora ostati smiren zato što je riječ o iznimno talentiranom igraču, ali nije dovoljno jak u glavi.

Casemiro se potom osvrnuo i na činjenicu da su ispred Kovačića tada igrali Luka Modrić i Toni Kroos, dvojac koji je godinama držao vrh svjetskog nogometa.

- Poštujem njegovo mišljenje da želi igrati, ali ispred sebe je imao Luku Modrića i Tonija Kroosa. On je za mene sjajan igrač koji nakon utakmica ističe da mora igrati. Znam, ali moraš biti strpljiv - zaključio je Casemiro, pritom još jednom naglasivši koliko cijeni hrvatskog veznjaka.