Bivši talent Hajduka slobodan igrač, mladi 'vatreni' ostaje u La Ligi: Pogledajte ljetne transfere

Nogometni branič hrvatske U-21 reprezentacije Matia Baržić produljio je u petak ugovor sa španjolskim prvoligašem Elcheom na četiri sezone, do lipnja 2030., dok je je krilni napadač Stipe Biuk otišao iz drugoligaša Valladolida.

"Elche time dodatno potvrđuje svoju posvećenost jednom od mladih stopera s najvećim potencijalom u klubu", priopćila je ekipa iz grada Elchea, na jugoistoku Španjolske.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

Klub je naveo da je Baržić (22) nastavio napredovati tijekom posljednje dvije sezone zahvaljujući iskustvu na posudbama u drugoligašima Eldenseu i Cultural Leonesi, gdje se "etablirao kao važan igrač", odigravši praktički sve minute i pokazavši "pouzdanost u profesionalnom nogometu."

"Nakon tog razdoblja razvoja, stoper je ponovno odradio cijele pripreme s prvom momčadi Elchea, potvrdivši svoj napredak u vrlo zahtjevnom okruženju i napravivši novi korak u svom nogometnom razvoju", naveo je Elche.

Španjolski mediji su bili izvijestili da će Baržić prijeći u redove belgijskog prvoligaša Mechelena, ali je ostao među zeleno-bijelima.

🎙️ Las declaraciones de 𝐌𝐚𝐭𝐢́𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐳̌𝐢𝐜́ tras su renovación



¡Vamos, Mati! 🤍💚 pic.twitter.com/KApZbu9zmG — Elche Club de Fútbol (@elchecf) August 14, 2026

"Baržića odlikuju čvrstina u obrani, osobnost u izgradnji igre iz zadnje linije i sposobnost nadigravanja u duelima, a tim kvalitetama pridodaje i vrlo dobro čitanje igre, natjecateljsku zrelost te velik prostor za daljnji napredak", pohvalio ga je klub.

Elche će u ponedjeljak odigrati utakmicu 1. kola španjolskog prvenstva na gostovanju kod Deportiva iz A Corune, povratnika u najviši rang natjecanja. Baržić, ne ode li na novu posudbu, bit će treći hrvatski igrač u Primeri ove sezone. Napadač Ante Budimir nastupa za Osasunu, a vezni Luka Sučić za Real Sociedad.

Baržić, rođen u Madridu od majke Španjolke i oca Hrvata, karijeru je počeo u pomlatku Atletico Madrida od kuda je otišao u pomladak Elchea. Prije dvije godine je debitirao za hrvatsku U-21 reprezentaciju.

Istovremeno je španjolski drugoligaš Real Valladolid izvijestio da se razilaze putevi kluba i Stipe Biuka (23). Hrvatski krilni napadač napušta grad Valladolid nakon 48 odigranih utakmica uz šest asistencija i jedan pogodak. Ondje je došao iz Los Angelesa u siječnju 2024. pa na ljeto izborio s Valladolidom ulazak u Primeru. Sljedeću je sezonu proveo na posudbi u Hajduku nakon koje se vratio u španjolski klub.

"Real Valladolid zahvaljuje Biuku na njegovim igrama u dresu kluba te mu želi puno sreće u novoj osobnoj i profesionalnoj etapi", stoji u priopćenju.

El Real Valladolid y Stipe Biuk separan sus caminoshttps://t.co/dfFQEg1EwO — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 14, 2026

U Valladolidu, pak, ostaje vezni igrač i kapetan momčadi Stanko Jurić (29) koji nosi ljubičasto-bijeli dres od ljeta 2023.

Također drugoligaš Las Palmas prodao je hrvatskog vratara Dinka Horkaša (27) u Al-Wasl iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za nešto više od 4,5 milijuna eura, a klub s Kanarskih otoka je zadržao postotak od buduće prodaje, izvijestile su lokalne novine La Provincia. Horkaš, koji se prošle sezone iskazao tijekom 43 utakmice, htio je otići iz Las Palmasa te se još uvijek čeka službena informacija o transferu.

U Tenerife je, pak, došao hrvatski lijevi beki Toni Jureškin (25) iz slovačkog Spartaka iz Trnave.

"Njegov je profil igrača drugačiji od onoga što smo imali na toj poziciji. Riječ je o visokom nogometašu, visokom gotovo 1,90 metara, ljevonogom, vrlo snažnom i fizički iznimno dobro građenom", izjavio je sportski direktor Manu Guill.

"Defenzivno je vrlo dobar, dobiva duele. Upravo smo takvog igrača tražili, jer je momčadi nedostajalo visine i fizički snažan igrač poput njega”, dodao je sportski direktor Tenerifa.