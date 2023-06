Legenda Milana: Dalić je stvorio remek djelo! Hrvati, odlični ste

Hrvatska je kao mala zemlja učinila velike stvari, istaknuo je legendarni talijanski nogometni stručnjak Arrigo Sacchi (77) na prezentaciji "Italia Soccer Campa" 2023. koja je održana u zagrebačkom hotelu Westin.

Sacchi je jedan od najutjecajnijih ljudi u modernom nogometu, a njegov Milan smatra se jednim od najboljih nogometnih klubova svih vremena.

"Prorok iz Fusignana" je potpuno promijenio talijanski nogomet, filozofiju, metode treninga, intenzitet, taktiku. Potpuno je promijenio način na koji razmišljamo o nogometu. S Milanom je dva puta bio europski prvak (1989, 1990), dok je s talijanskom vrstom osvojio srebro na SP-u 1994. u SAD.

U Zagreb je stigao kao promotor "Italia Soccer Campa 2023." koji će se od 3. do 7. srpnja održati u Zagrebu. Ovo sportsko događanje namijenjeno je djeci u dobi od 8 do 14 godina, a Privredna banka Zagreb kao članica Intesa Sanpaolo Grupe glavni je partner ovog projekta koji također podržava i Generali osiguranje.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U kampu će sudjelovati oko 100 djece među kojima su i djeca iz Dječjeg doma Zagreb, te djeca korisnika programa Centra za podršku roditeljstvu "Rastimo zajedno" lokalnog partnera humanitarne inicijative The Human Safety Net, čiji je osnivač Generali.

- Sacchi je bio preteča novog nogometa, nove revolucije u nogometu. Nažalost, i on i ja imamo isti problem koji nas prati. Bilo smo "samo" drugi na svijetu - kazao je sa smiješkom izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić, koji je također bio gost na predstavljanju Nogometnog kampa za djecu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Velika je čast biti ovdje. Tijekom karijere sam vodio puno hrvatskih nogometaša, fan sam hrvatskog nogometa i Hrvatske. Mala ste zemlja kola je učinila velike nogometne stvari - kazao je Sacchi.

Za nešto više od dva tjedna Hrvatsku, ali i Italiju očekuje završni turnir Lige nacija. "Vatrene" u polufinalu očekuje domaćin Nizozemska, dok će "Azzurri" igrati protiv Španjolske.

- Naravno, pratit ću završnicu Lige nacija. Možda se susretnemo u finalu - poručio je.

Zanimljivo, prva velika pobjeda "Vatenih" bila je upravo protiv Italije u Palermu. Hrvatska je slavila sa 2-1, a na klupi "Azzurra" tada je sjedio upravo Sacchi.

- Dobro se sjećam te utakmice. Došli smo prazni nakon poraza u finalu SP-a od Brazila. Problem je bio što nas na toj utakmici "nije bilo". Iza nas je bio poraz u finalu, na SP-u smo dali 100 posto.

Sacchi je istaknuo kako se divi rezultatima koje postiže hrvatska vrsta.

- Dalić je napravio remek djelo. Hrvatska ima samo četiri milijuna stanovnika, a imate tako dobru reprezentaciju. Problem Italije je što smo individualisti, jedan čovjek vrijedi jedan, a ne deset, što bi trebala biti naša ambicija kao treneri. Umjeti pogurati grupu igrača nije lako - dodao je.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Ovo što je hrvatska reprezentacija do sada ostvarila je nevjerojatno. Sigurno bi Dalića svrstao u kategoriju vrhunskih trenera, no to nije i garancija da će uvijek biti takav. Sada ima ekipu koja je jedinstvena, svi dišu kao jedan, no postoji rizik da uvijek neće biti tako. Nadam se da to neće biti tako - istaknuo je.

Priznao je kako iznimno cijeni Zvonimira Bobana, Luku Modrića, Marcela Brozovića...

- Čuo sam se s Bobanom, on je velika osoba i nogomet, veliki nogometni stručnjak. Zaista mi se sviđao kako je igrao.

Ove sezone Italija ima predstavnike u finalima sva tri europska kupa. Roma je sinoć u finalu Europske lige izgubila od Seville, Fiorentinu u finalu Kupa konfederacija čeka West Ham, dok će Inter u finalu Lige prvaka igrati protiv Manchester Cityja. Već godinama talijanski klupski nogomet nije imao takve uspjehe.

- Koja je tajna? Nešto se ipak pokreće. No, problem Italije je što je stara zemlja po godinama stanovnika. Zadnjih godina vidimo revoluciju u smislu ritma života, ako danas izgubiš jednu godinu, u smislu prilika, kao da si izgubio život.

Sacchi je naglasio kako voli nogomet koji je uzbudljiv, u kojem se kreću igrači, ali i emocije.

- Ne volim proračunati nogomet. Bio sam poklonik Ajaxa, nakon 20 godina pojavio se moj Milan, potom Guardiolina Barcelona. Volim takav nogomet - kazao je na kraju.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zanimljivo, Sacchi nikada nije bio profesionalni nogometaš, ali kao trener je jedan od najvećih. Vodio je razne talijanske momčadi, uključujući i reprezentaciju, a izvan domovine radio je jednu sezonu u Atletico Madridu.

Većinu svoje igračke karijere proveo je amaterskom klubu Fusignano, radeći kao prodavač cipela u očevoj tvornici. Sa 26 se okrenuo trenerskom poslu preuzevši drugi lokalni klub, Baracca Lugo. Uslijedili su Bellaria, Cesena, Rimini, mlada momčad Fiorentine, te Parma. Potom je uslijedio Berlusconijev poziv u Milan.

Predsjednik Milana bio je impresioniran Sacchijevom Parmom koja je dva puta porazila "Rossonere" u talijanskom Kupu. Odmah ga doveo na San Siru, premda su ga novinari dočekali naslovima "Signor Nessuno" (gospodin Nitko).

U početku je bilo teško. Igrači su samo gledali u njega. No, ubrzo su shvatili koliko su ideje tog čovjeka bile dobre.

Talijanski nogomet poznat je po svom prepoznatljivom obrambenom stilu, ali Sacchi je imao vrlo funkcionalan, agresivan stil, a ne obrambeni. Uspio je spojiti čvrstu talijansku obranu s napadačkim stilom i rezultati su bili nevjerojatni. Organizirani presing je tada bila inovacija.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Milan je preuzeo 1987. godine i u prvoj sezoni osvojio "scudetto". Iduće sezone je Milan slavio u Kupu prvaka, a godinu dana kasnije i obranio europsku titulu.

- Moj milanski tim bio je briljantan jer je bio pun sjajnih profesionalaca koji su htjeli biti zajedno i zabaviti se - kazao je jednom.

San Siro je napustio 1991. preuzevši reprezentaciju Italije koju je vodio do 1996. S "Azzurrima" je osvojio svjetsko srebro u SAD 1994. izgubivši u finalu od Brazila nakon izvođenja jedanaesteraca. Nakon neuspjeha na EURO 1996. gdje su Talijani ispali u skupini, dobio je otkaz.

Nakratko se vratio u Milano, ali nije mogao ponoviti prethodni uspjeh. Zatim je uslijedio neuspješan boravak u Španjolskoj s Atletico Madridom i još jedna sezona u Parmi nakon koje je završio trenersku karijeru.