Bivši trener Andyja Murraya tvrdi: Đoković završava karijeru nakon Olimpijskih igra u Parizu

Ako je Mark Petchey, nekadašnji 80. igrač svijeta i bivši trener Andyja Muraryja u pravu, Đoković bi mogao završiti karijeru nakon Olimpijskih igara u Parizu. Ove sezone igra u lošoj formi, ali Srbin je ostavio neizbrisiv trag u povijesti tenisa i osvajanje zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu dodalo bi mu još jedan nevjerojatan uspjeh.

Bio bi to lijep način za njega da zaključi svoju karijeru. No, sve dok se to ne potvrdi izravno od Đokovića ili njegovog tima, ostaje nam da vidimo hoće li se ova predviđanja ostvariti. Do sada je Đoković osvojio broncu na OI 2008. u Pekingu, a u Londonu, Riju i Tokiju nije ni došao do borbe za medalje. Baš zato se na X-u oglasio Petchey koji je uvjeren da će Pariz biti posljednji Đokovićev turnir.

"Ima li još netko dojam da će Novak napraviti sve da uzme zlato na Olimpijskim igrama i onda se oprosti od tenisa? I dalje je među favoritima za titule na Roland Garrosu i Wimbledonu, ali takvi rezultati iziskuju ogromnu žrtvu. Sve podsjeća na 2002. godinu i Petea Samprasa"