Najpoznatiji izraelski nogometni trener Avram Grant (66) optužen je za seksualno uznemiravanje nekoliko žena nakon prikazivanja emisije na izraelskoj televiziji Channel 12, u kojoj je prikazan niz intervjua sa ženama koje su izjavile da ih Grant napadao, obećavajući im da će im pomoći u promicanju karijere.

Barem šest žena je optužilo 66-godišnjeg Granta da ih je pokušao dodirnuti i poljubiti protiv njihove volje te da ih je pokušao natjerati na spolni odnos. Među žrtvama su i bivša vojnikinja, manekenka i sportska komentatorica, kojoj je slao brojne uznemirujuće SMS poruke.

- Rekao mi je: "Raskomoti se, skini odjeću". Mislila sam da se šali. Sjedila sam daleko od njega, na rubu kauča, tražio je da priđem bliže, pokušao me zagrliti, jako uhvatio i nije puštao - rekla je jedna od žrtava.

S Grantom se sastala u lipnju 2020. godine. Pozvao ju je u svoj stan i rekao kako će joj pomoći pronaći posao.

- Bilo mi je jako neugodno nakon što je stavio ruku na moje bedro i sjećam se da sam je odmah maknula. Međutim, nakon nekoliko sekundi razgovora zgrabio me za vrat kao da me guši, okrenuo mi glavu i na silu me pokušao poljubiti.

Tvrdi da ga je odbila, ali Grant ju je natjerao da ostane u stanu.

- Nisam imala hrabrosti reći mu "ne".

Spavali su u odvojenim sobama, ali kada se probudila, kako je ispričala novinaru Haimu Etgaru, dočekao ju je šok. Ispred nje je stajao bivši trener Chelseaja, a svoj penis držao je iznad njezine glave.

Za uznemiravanje su ga optužile i žene s kojima je radio u svijetu sporta, ali nisu htjele otkriti svoj identitet.

Optužbe nije demantirao, no ispričao se.

- Nikad se nisam pokušao ponašati nepravedno ili na bilo koji način povrijediti ženu. Iskreno se ispričavam svima koji su se osjećali nelagodno zbog mene ili kada sam ih povrijedio - rekao je Grant.

Grant je tijekom karijere trenirao brojne izraelske klubove, Chelsea, Portsmouth, West Ham, reprezentacije Izraela i Gane, a 2012. godine i beogradski Partizan.