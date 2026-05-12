Bivši trener Dinama i Rijeke o finalu Kupa: 'Modrima' dajem prednost, ali bit će neizvjesno!

Sve je spremno za finale Kupa! Dinamo i Rijeka će se u Osijeku boriti za Rabuzinovo sunce koje obje momčadi žarko žele. Zagrebačkoj momčadi to bi bila kruna na fenomenalnu sezonu, dok bi Riječani, nakon ne baš sjajne sezone u prvenstvu, mogli osigurati Europsku ligu. Budući da je finale Kupa glavna nogometna tema ovih dana, tako se na to osvrnuo i bivši trener oba kluba, Igor Bišćan. Utakmica u srijedu počinje u 18 sati.

- Dinamo je u dobrom momentu, čini se da je pogodio formu u najboljem mogućem trenutku pred taj Kup. Osvajanje titule će dodatno podići samopouzdanje cijeloj momčadi, cijelom klubu. Ali ako je itko mogao protiv Dinama ove sezone, onda je to Rijeka koja je, u biti, jedina uspijevala u direktnim dvobojima parirati i pokazala da može Dinamu napraviti probleme - rekao je na Simposaru u Novigradu pa dodao:

- Vjerujem da nas očekuje jako zanimljiva i neizvjesna utakmica. Naravno da navijam za Dinamo i da Dinamu dajem blagu prednost s obzirom na kvalitetu i moment u kojem se odigrava ova utakmica. Ali volio bih da to bude jedan spektakl, praznik našeg nogometa i da najbolji mogući način završimo ovu sezonu.b

Podsjetimo, Bišćan je Rijeku vodio u sezoni 2018/19. te je završio na drugom mjestu sa 67 bodova, ali je osvojen Kup pobjedom od 3-1 nad Dinamom. Te godine Dinamo je pregazio ligu i bio prvi s 92 boda. Na klupi "modrih" bio je od travnja do kolovoza 2023. godine te je donio naslov prvaka u Zagreb. Ipak, na klupi se zadržao kratko te mu je krajem kolovoza 2023. presudio loš ulazak u novu sezonu i ispadanje u kvalifikacijama za Ligu prvaka od AEK-a.