Bivši trener Dinama ispisao povijest u Armeniji. Klub je prvi put izborio europsko proljeće

U susretu šestog kola Europske lige Ludogorec i PAOK su odigrali 3-3, a za solunski sastav je Luka Ivanušec upisao asistenciju.

Bila je to sjajna utakmica, domaćin je poveo, PAOK je potom okrenuo rezultat s dva gola, Ludogorec je zatim zabio dva gola, no Grci su u samoj završnici ipak izvukli bod.

Petar Stanić je doveo domaćine u vodstvo u 33. minuti, izjednačio je Kiril Despodov u 39. minuti na asistenciju Luke Ivanušeca, da bi Alessandro Vogliacco u 48. minuti okrenuo rezultat. Uslijedila su dva gola domaćina, izjednačio je Oliver Verdon u 71. minuti, a šest minuta kasnije Ivajlo Čočev je zabio za 3-2. Ipak, u 90. minuti izjednačio je Anestisa Mythou.

Foto: PAOK/Instagram

Ivanušec je igrao sat vreman za PAOK, dok Dejan Lovren nije nastupio.

Midtjylland je pobijedio Genk sa 1-0, a gol odluke zabio je u 17. minuti Cho Gue-Sung. Martin Erlić nije nastupio za domaćine koji nakon nepotpunog kola vode na ljestvici sa 15 bodova.

Nottingham Forest je na gostovanju slavio 2-1 protiv Utrechta. Kalimuendo (52) i Jesus (88) su zabili za Forest, a Der Hoorn (73) za domaćine.

Ferencvaros je identičnim rezultatom pobijedio Rangers.

Škoti su poveli u 27. minuti golom Bojana Miovskog, izjednačio je Bence Otvos u sudačkoj nadoknadi, da bi Barnabas Varga u 72. minuti doveo mađarski sastav do prednosti.

Stuttgart je rutinski sa 4-1 porazio Maccabi Tel Aviv.

Lorenz Assignom (24), Tiago Tomas (37), Max Mittelstadt (50-11m) i Josha Vagnoman (90+4) su zabili za Stuttgart, dok je pogodak za goste postigao Roy Revivo (52).

Hrvatski nogometni reprezentativac Marin Pongračić odigrao je čitavu utakmicu za Fiorentinu u 2-1 domaćoj pobjedi protiv kijevskog Dinama u susretu 5. kola Konferencijske lige.

Kean (18) i Gudmundsson (74) su zabijali za domaće, dok je Mihajlenko (55) bio strijelac za goste.

Fiorentina je osma s devet bodova, dok je Dinamo 28. s tri.

Bivši hrvatski reprezentativni stoper Domagoj Vida odigrao je drugo poluvrijeme za atenski AEK u 2-1 gostujućoj pobjedi protiv Samsunspora. Moukoudi (4-ag) je autoglom doveo domaće u prednost, ali su Marin (53) i Koita (64) preokrenuli u nastavku.

Prvi Samsunspor i drugi AEK su na po 10 bodova.

Do velike pobjede došao je i armenski Noah kojeg vodi bivši trener Dinama Sandro Perković. Na svom terenu slavili su protiv Legije (2-1) i plasirali se u eliminacijsku fazu Konferencijske lige kolo prije kraja. Poljaci su vodili od treće minute golom Rajovića, ali domaćin je sve preokrenuo u nastavku. Prvo je Matheus Aias izjednačio, a onda je Mulahusejnović donio veliku pobjedu i prvo europsko proljeće u povijesti kluba.