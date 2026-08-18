Bivši trener Dinama s Noahom je radio čuda, a dobio je otkaz nakon samo jednog poraza...

Sandro Perković više nije trener armenskog Noaha, iako je klub napustio u trenutku kada je iza sebe imao iznimno uspješan niz, piše Germanijak. Hrvatski stručnjak, koji je ranije vodio i Dinamo, ostao je bez posla nakon što je Noah ispao iz Konferencijske lige, unatoč tome što je uoči europskog susreta bio u sjajnoj formi.

Perković je prošle sezone napravio veliki rezultat s armenskim klubom. Noah je stigao do doigravanja za osminu finala Konferencijske lige, gdje je u konačnici ispao od AZ Alkmaara. Na europskom putu upisao je i pobjede protiv Rijeke i Legije, dok je u prvenstvu također ostvarivao odlične rezultate.

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Posebno impresivan bio je Perkovićev učinak nakon prošle europske sezone. U čak 26 utakmica Noah je doživio samo jedan poraz. Dogodio se upravo u Europi, protiv švicarskog Siona, koji je slavio 2-1. Nakon 2-2 u prvoj utakmici Noah je tako ostao bez plasmana u jednu od ligaških faza europskog natjecanja.

Upravo se taj neuspjeh pokazao kobnim za hrvatskog trenera. Iako je riječ o porazu od momčadi koja je bila sasvim ozbiljan europski protivnik, čelnici Noaha očito su očekivanja podigli na višu razinu nakon rezultata koje je Perković ostvario prošle sezone. Noah je pod njegovim vodstvom prvi put napravio ozbiljan iskorak na europskoj sceni, pa se od momčadi počelo očekivati da takve rezultate ponavlja iz godine u godinu.

Koliko je odluka kluba neobična, najbolje pokazuje trenutak u kojem je Perković dobio otkaz. Posljednju utakmicu na klupi Noaha vodio je protiv Alashkerta i pobijedio 1:0. Bila mu je to treća pobjeda u isto toliko kola armenskog prvenstva, što znači da je novu sezonu otvorio savršenim učinkom. Perković je tako Noah napustio s ukupno 56 utakmica na klupi, tijekom kojih je ostvario 30 pobjeda, 16 remija i deset poraza.