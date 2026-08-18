FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi

Israel Adesanya (37) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara
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Israel Adesanya (37) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije.
| Foto: Instagram
Israel Adesanya (37) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije. |
Foto: Instagram
Israel Adesanya (37) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ipak, Adesanya nije punio naslovnice samo zahvaljujući sjajnoj sportskoj karijeri. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Charlotte i Israel bili su u romantičnoj vezi koja je trajala oko godinu dana.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ipak, nakon godinu dana proslavljeni je UFC borac raskinuo vezu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Par nije bio u braku ni imao djecu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Međutim, Powdrell je pokrenula sudski postupak nakon prekida.
| Foto: Instagram
Zahtijevala je polovicu bogatstva UFC zvijezde.
| Foto: Instagram
A sudu je poručila da na to bogatstvo ima pravo zato što je provela godinu dana s njime i on ju je htio oženiti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Bogatstvo Israela Adesanye tada je bilo procijenjeno na 15 milijuna dolara.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Slučaj se "vukao" po sudu oko godinu dana.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Tek kada je Powdrell trebala pobijediti na sudu otkrivena je brutalna istina.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Adesanya nije imao ni cent.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Štoviše, otkriveno je kako nikad nije imao bankovni račun.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njegovo višemilijunsko bogatstvo glasilo je na ime njegove majke.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
S druge strane, Powdrell je imala bogatstvo "teško" oko milijun dolara.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Zbog toga je, pred sudom, ona bila daleko bogatija od bivšeg partnera.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Adesanyi je na kraju morala isplatiti polovicu svojeg bogatstva, odnosno 500.000 dolara.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram