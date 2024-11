Bivši trener Dinama zaustavio je niz Lazija, a nekadašnji igrač Hajduka donio pobjedu Borcu...

U susretu 5. kola Europske lige Lazio i Ludogorec, kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor Jovičević, su odigrali bez golova, čime je rimski sastav prekinuo niz od četiri pobjede.

Domaćin je dominirao veći dio utakmice, imao je nekoliko odličnih prilika, ali nije uspio zatresti suparničku mrežu. Najbliže golu "nebesko-plavi" su bili u 86. minuti kada je Matteo Guendouzi pogodio prečku.

Foto: REMO CASILLI/REUTERS

Lazio i dalje vodi na ljestvici sa 13 bodova, dok je Ludogorec osvojio tek drugi bod i nalazi se na 34. mjestu.

PAOK je na gostovanju u Rigi pobijedio RFS sa 2-0 upisavši prvu pobjedu. Golove su zabili Despodov (2) i Chalov (59). Dominik Kotarski je branio za grčki sastav koji je trenutačno na 25. mjestu sa četiri boda.

Gostujuću pobjedu ostvario je i Lyon koji je sa 4-1 slavio protiv Karabaga.

Dva gola je zabio Georges Mikautadze (15, 80), a među strijelce su se upisali i Corentin Tolisso (63) i Malick Fofana (68). Poraz domaćin je u 88. minuti ublažio Juninho iz kaznenog udarca.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Duje Ćaleta-Car je odigrao cijeli susret za francuski sastav, dok Fabijan Buntić nije nastupio za domaćine.

Bešiktaš i Maccabi Tel Aviv su igrali na neutralnom terenu u Debrecenu, a Izraelci su slavili sa 3-1.

Gavriel Kanichowsky je doveo goste u vodstvo u 23. minuti, izjednačio je Rafa Silva u 38. minuti, da bi Dor Peretz u posljednjim trenucima prvog dijela doveo izraelski sastav do nove prednosti. Ciro Immobile je mogao izjednačiti iz jedanaesterca u 71. minuti, Roi Mishpati je sjajno reagirao obranivši njegov udarac.

Pobjedu gostiju potvrdio je Weslley Patati u 81. minuti. Simon Sluga nije branio za Maccabi.

Nogometaši Chelseaja nastavili su dominirati u Konferencijskoj ligi, u četvrtom kolu su upisali i četvrtu pobjedu nakon 2-0 slavlja u gostima protiv bundesligaša Heidenheima.

Bio je to ujedno derbi ovog kola jer su oba sastava do ove utakmice slavili u svim dvobojima. Chelsea je u Njemačkoj do pobjede stigao pogocima u drugom poluvremenu. Heidenheim je načeo Nkunku u 51. minuti, a pobjeda je potvrđena u završnici, u 86. minuti je Ukrajinac Mudrik pogodio za 2-0. U posljednjim trenucima ogleda zbog drugog žutog kartona isključen je igrač Chelseaja Casadei.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Najdramatičnija bila je utakmica slovenskog Celja i poljske Jagiellonije koja je završila bez pobjednika 3-3. Bila je to prva utakmica poljske momčadi u kojoj nije slavila u Konferencijskoj ligi. Bila je Jagiellonia blizu i četvrtog slavlja, ali je u 80. minuti Adrian Dieguez pogodio vlastitu mrežu za konačnih 3-3.

U sastavu Celja cijelu je utakmicu odigrao hrvatski nogometaš Ivan Brnić.

LASK je poražen u Banja Luci od Borca s 1-2 što ne treba čuditi jer je austrijski sastav već od sedme minute imao igrača manje zbog isključenja vratara Siebenhandla. Unatoč tome LASK je poveo golom Berishe u 51. minute te je vodio sve do osam minuta prije kraja. U 82. minuti je na 1-1 izjednačio Despotović, dok je bivši igrač Hajduka Dino Skorup u 89. zabio za 2-1 i slavlje domaćina.

Za LASK je cijelu utakmicu odigrao hrvatski igrač Hrvoje Smolčić, dok je U21 reprezentativac Marin Ljubičić počeo utakmicu i zamijenjen je u 85. minuti.

Prve pobjede u Konferencijskoj ligi ostvarili su Panathinaikos i FC Kopenhagen. Grčka momčad je pred svojim navijačima svladala HJK Helsinki 1-0 uz autogol Toivija, dok je FC Kopenhagen slavio u Sumqayitu protiv Dinamo Minska 2-1. Strijelci su za danski sastav bili Elyounoussi u šestoj i Diks iz jedanaesterca u 55. minuti.

Ranije tijekom četvrtka nogometaši Astane su na domaćem terenu remizirali 1-1 protiv portugalske Vitorije Guimaraes. Za pogodak Astane su zaslužni hrvatski nogometaši, prošlosezonski članovi zagrebačke Lokomotive. U 40. minuti Karlo Bartolec je izveo aut, a lopta je u šesnaestercu došla do Branimira Kalaice koji je bio precizan te postigao pogodak za 1-0. Kroz cijelo drugo poluvrijeme gosti su napadali, a do zasluženog boda su stigli u 89. minuti kada je domaću mrežu pogodio Ramirez.

U udarnoj momčad Astane bila su čak četvorica hrvatskih nogometaša. Osim Kalaice i Bartoleca u sastavu su bili vratar Josip Čondrić i Marin Tomasov. Svi oni su odigrali svih 90 minuta. Za Vitoriju je cijelu utakmicu odigrao hrvatski obrambeni igrač Toni Borevković.