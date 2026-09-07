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LAZIO POBIJEDIO UDINESE

Bivši trener Hajduka Gattuso briljira u Italiji! Na vrhu je lige, a Šutala je ostavio na klupi

Piše HINA,
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Bivši trener Hajduka Gattuso briljira u Italiji! Na vrhu je lige, a Šutala je ostavio na klupi
Foto: IPA/SIPA
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Lazio je u Udinama pobijedio Udinese i preokretom od 2-1 došao do savršenih devet bodova nakon tri kola. Šutalo je ostao na klupi, a pobjeda Rimljane gura uz gradskog rivala Romu i Inter

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Rimski Lazio svladao je kao gost Udinese s 2-1 (0-0) u posljednjoj utakmici 3. kola talijanskog nogometnog prvenstva odigranoj u ponedjeljak u Udinama.

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Jesper Karlstrom je u 49. minuti postigao vodeći pogodak za Udinese, ali uslijedio je preokret u posljednjih 20 minuta. Davide Fratessi je u 75. minuti izjednačio, a u 88. minuti je Albert Gudmundsson donio pobjedu momčadi Gennara Gatussa.

SOCCER - Serie A - Udinese Calcio vs. SS Lazio
Foto: IPA/SIPA

Hrvatski reprezentativni branič Josip Šutalo ostao je na klupi za pričuve rimske momčadi. Lazio se tako pridružio Romi i Interu s maksimalnih devet bodova u prva tri nastupa. Udinese je doživio prvi poraz te je s četiri boda ostao na 10. poziciji. Na začelju su tri momčadi koje još nemaju nijedan bod: Venezia, Genoa i Fiorentina.

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