Bivši trener Hajduka izveo čudo: Klub star 9 godina uveo u Ligu prvaka nakon velike drame...

Azerbajdžanski klub Sabah, kojeg vodi nekadašnji trener Hajduka, Valdas Dambrauskas, napravio je povijesni uspjeh i izborio Ligu prvaka! U doigravanju je Sabah bio bolji od izraelskog Hapoela Beer Sheve s 5-2 i to nakon produžetaka u uzvratu na domaćem terenu.

Prvi susret završio je 2-1 za izraelski klub, a u uzvratu drama nad dramama. Hapoel je poveo u 10. minuti golom Igora Zlatanovića, a u 38. novu nadu Sabahu donio je Christian Nwachukwu. Nastavak je opet krenuo loše po Dambrauskasovu momčad kada je u 61. Mizarhi donio novu prednost Hapoelu.

🇦🇿 Sabah FK, a club founded only 9 years ago, has qualified for the 🔵 UEFA Champions League!



Azerbaijan 🇦🇿 with two different clubs in UCL league stage in back-to-back seasons! pic.twitter.com/x5Rusiu45G — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 25, 2026

U 74. minuti Rahmonilaev zabija za 2-2 i kada se sve činilo da Sabah neće uspjeti pojavio se Mutallimov i u četvrtoj minuti nadoknade zabio za 3-2 i ukupno izjednačenje. Otišlo se u produžetke gdje su gosti dobili crveni karton, a M'Bina i Mickels potvrdili su veliku pobjedu Sabaha i povijesni ulazak u Ligu prvaka s ukupnih 6-4 Treba napomenuti da je za Sabah od prve minute igrao Ivan Lepinjica, nekadašnji član Slaven Belupa.

Sabah je klub osnovan 2017. godine, a pod Dambrauskasom je doživio procvat. Prošle je sezone osvojio prvenstvo Azerbajdžana, a sada došao i do elite. Dambrauskas je u klub stigao na ljeto prošle godine.

SABAH je svoj europski put započeo iz sjene, bez statusa momčadi od koje se očekuju velike stvari. No, azerbajdžanski klub iz utakmice u utakmicu ruši prepreke i sada je stigao do najveće pozornice.

Na putu prema Ligi prvaka Sabah je prvo izbacio velški The New Saints, zatim finski KuPS i danski AGF pa Hapoel. Posebno je odjeknuo dvoboj s AGF-om. Nakon što je u prvoj utakmici doživio poraz, Sabah je u uzvratu odigrao briljantno i slavio čak 4-0, čime je potvrdio da plasman u završnu fazu kvalifikacija nije bio slučajnost.

Koliko je uspjeh koji je ostvario trener Valdas Dambrauskas zapravo velik, najbolje pokazuje pogled na financijsku stranu priče. Prema podacima Transfermarkta, vrijednost Sabahove momčadi procjenjuje se na svega oko 17 milijuna eura.

Kada bi se klub usporedio s momčadima koje su prošle sezone nastupale u ligaškoj fazi Lige prvaka, Sabah bi prema tržišnoj vrijednosti bio na samom začelju. Drugim riječima, momčad koju je Dambrauskas doveo do elitnog europskog natjecanja raspolaže jednom od najmanjih tržišnih vrijednosti među sudionicima.