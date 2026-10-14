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VALDAS DAMBRAUSKAS

Bivši trener Hajduka nakon povijesne pobjede Sabaha u Ligi prvaka: Što ima bolje od ovog?

Piše Ivan Tomašković,
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Bivši trener Hajduka nakon povijesne pobjede Sabaha u Ligi prvaka: Što ima bolje od ovog?
Foto: Stringer
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Jedan od ključnih junaka u velikom trijumfu bio je hrvatski veznjak Ivan Lepinjica, koji je asistirao za prvi gol

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Azerbajdžanski prvak Sabah, klub osnovan prije svega devet godina, upisao je povijesnu, prvu pobjedu u natjecanju po skupinama Lige prvaka. Momčad koju vodi bivši trener Gorice i Hajduka Valdas Dambrauskas na domaćem je terenu u Bakuu u okviru 2. kola svladala prašku Slaviju s 2-0.

Jedan od ključnih junaka u velikom trijumfu bio je hrvatski veznjak Ivan Lepinjica, koji je odigrao sjajnu utakmicu te u 49. minuti asistirao Kaheemu Parrisu za vodeći pogodak. Točku na “i” i potvrdu povijesnog slavlja donio je Joy-Lance Mickels u 88. minuti

Nakon utakmice bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas nije skrivao zadovoljstvo.  - Dobro smo igrali presing na početku utakmice. Odlično smo analizirali protivnika. U prvih 20 minuta imali smo 60 posto posjeda lopte, što je bio rezultat kvalitetne pripreme. Željeli smo da naši igrači ostanu koncentrirani tijekom cijele utakmice jer su momčadi poput Slavije fizički iznimno spremne. Na neki način i sreća je bila na našoj strani. Ovo je sjajan rezultat — prva pobjeda u prvoj domaćoj utakmici, što može biti bolje od toga? - dodao je Dambrauskas kojeg su pital nada li se plasmanu u nokaut fazu Lige prvaka. 

UEFA Champions League - Sabah v Slavia Prague
Foto: Stringer

- Možete razmišljati kako god želite, ha-ha. Ja trenutačno razmišljam o gostovanju kod Gabale i treninzima, ali i o sljedećoj utakmici u Ligi prvaka protiv Borussije. Obećavam navijačima da ćemo u sljedećoj utakmici biti još bolji. Nikada ne obećavam određeni rezultat. Samo dragi Bog zna što će se dogoditi. Trenutačno su mi najvažniji sutrašnji trening i prvenstvena utakmica. Razmišljam samo o tome kako pobijediti, vratiti se na veliku scenu i nastaviti s dobrim rezultatima. Ništa me drugo ne zanima - zaključio je Dambrauskas.

UEFA Champions League - Sabah v Slavia Prague
Foto: Stringer

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