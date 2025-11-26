Obavijesti

Sport

Komentari 10
CILJ JE TITULA

Bivši trener Hajduka preuzeo Dinamovog 'krvnika' iz Europe

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Bivši trener Hajduka preuzeo Dinamovog 'krvnika' iz Europe
Zagreb: Rudeš i Hajduk sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Karoglan, koji je u dva navrata vodio Hajduk, postao je novi trener kosovskog Ballkanija

Ballkani nije ostao u lijepom sjećanju navijačima Dinama. Prije dvije godine pretrpjeli su debakl na gostovanju kod kosovskog kluba (2-0) u Konferencijskoj ligi. Bio im je to drugi i posljednji nastup u europskim natjecanjima, od tada ih nema, a u posljednje vrijeme ne ide im ni u domaćem prvenstvu pa su smijenili trenera Edona Gashija. Predstavili su ubrzo i njegovog nasljednika, a on je itekako poznat hrvatskoj javnosti.

Novi trener Ballkanija je Mislav Karoglan (43), bivši trener Hajduka i Istre. Posljednji angažman imao je u Sheriffu iz Tiraspola kojeg je vodio prošle sezone u 22 utakmice, ostvario je 13 pobjeda, šest remija i dva poraza, ali je dobio otkaz. Sada dolazi s Ballkanijem osvojiti kosovsko prvenstvo. Klub se nalazi na drugom mjestu s tri boda manje od prvoplasirane Prištine. 

Split: Mislav Karoglan održao konferenciju za medije
Split: Mislav Karoglan održao konferenciju za medije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Treneru Karoglanu želimo dobrodošlicu, puno uspjeha i snažan start na klupi NK Ballkani, uz uvjerenje da će njegov rad donijeti novu energiju i pozitivne rezultate - poručili su Karoglanu iz kluba.

Definitivno najupečatljiviji trenutak njegove karijere bila su dva mandata na klupi Hajduka, prvi u sezoni 2022/2023, koji je potrajao 12 utakmica, pa ga je naslijedio Ivan Leko, da bi potom on u listopadu 2023. naslijedio upravo Leku. Imao je priliku upisati se u povijest kluba kao trener koji je vratio naslov prvaka na Poljud nakon 2005. godine, ali njegova momčad se raspala u završnici sezone i ostala bez ičega. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
FOTO Govore joj da nije REALna: Zbog zanosne Marije se vrpolje sugovornici dok ih intervjuira
REALOVA VODITELJICA

FOTO Govore joj da nije REALna: Zbog zanosne Marije se vrpolje sugovornici dok ih intervjuira

Bivša talijanska manekenka Maria Arreghini rado je viđeno lice na televiziji Real Madrida. Pridružila im se prošle godine i ekspresno donijela rast gledanosti
FOTO Nogometaš od 80 mil. € uskoro ide pred oltar. Vjenčat će se s glumicom za odrasle...
OSVOJILA MU SRCE

FOTO Nogometaš od 80 mil. € uskoro ide pred oltar. Vjenčat će se s glumicom za odrasle...

Nogometaš Nicolas Pepe (29), član Villarreala, kojeg je Arsenal prije sedam godina platio 80 milijuna eura, u ljubavnoj je vezi s glumicom za odrasleTeannom Trump (29), a šuška se kako će uskoro stati pred oltar
FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu
PREPOZNATLJIVO LICE S TELEVIZIJE

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu

Eleonora Incardona (35) voditeljica je na DAZN televiziji, a utakmice talijanske lige postale su nezamislive bez nje. U vezi je s talijanskim reprezentativcem Samueleom Riccijem. Prati Milan i Inter, javlja se kraj terena, voli i golf, Formulu 1, brze automobile... I prati je više od milijun ljudi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025