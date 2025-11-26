Bivši trener Hajduka preuzeo Dinamovog 'krvnika' iz Europe

Ballkani nije ostao u lijepom sjećanju navijačima Dinama. Prije dvije godine pretrpjeli su debakl na gostovanju kod kosovskog kluba (2-0) u Konferencijskoj ligi. Bio im je to drugi i posljednji nastup u europskim natjecanjima, od tada ih nema, a u posljednje vrijeme ne ide im ni u domaćem prvenstvu pa su smijenili trenera Edona Gashija. Predstavili su ubrzo i njegovog nasljednika, a on je itekako poznat hrvatskoj javnosti.

Novi trener Ballkanija je Mislav Karoglan (43), bivši trener Hajduka i Istre. Posljednji angažman imao je u Sheriffu iz Tiraspola kojeg je vodio prošle sezone u 22 utakmice, ostvario je 13 pobjeda, šest remija i dva poraza, ali je dobio otkaz. Sada dolazi s Ballkanijem osvojiti kosovsko prvenstvo. Klub se nalazi na drugom mjestu s tri boda manje od prvoplasirane Prištine.

Split: Mislav Karoglan održao konferenciju za medije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Treneru Karoglanu želimo dobrodošlicu, puno uspjeha i snažan start na klupi NK Ballkani, uz uvjerenje da će njegov rad donijeti novu energiju i pozitivne rezultate - poručili su Karoglanu iz kluba.

Definitivno najupečatljiviji trenutak njegove karijere bila su dva mandata na klupi Hajduka, prvi u sezoni 2022/2023, koji je potrajao 12 utakmica, pa ga je naslijedio Ivan Leko, da bi potom on u listopadu 2023. naslijedio upravo Leku. Imao je priliku upisati se u povijest kluba kao trener koji je vratio naslov prvaka na Poljud nakon 2005. godine, ali njegova momčad se raspala u završnici sezone i ostala bez ičega.