POBJEDA DO TITULE

Bivši trener i miljenik navijača Hajduka na korak do apsolutne senzacije u Azerbajdžanu

Piše Domagoj Vugrinović,
Bivši trener i miljenik navijača Hajduka na korak do apsolutne senzacije u Azerbajdžanu
Šibenik i Hajduk na Šubićevcu odigrali 1:1 | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Uz pohod na prvenstvo, Sabah briljira i u Kupu. U polufinalu su upravo protiv Qarabağa izborili plasman u finale nakon ukupne pobjede 4-3

Bivši trener Hajduka i Gorice, Valdas Dambrauskas, nastavlja nizati sjajne rezultate na klupi Sabaha i nalazi se na korak do povijesnog uspjeha. Sabah je u 29. kola azerbajdžanske lige slavio s 2-0 protiv Karvana i dodatno učvrstio vodeću poziciju. Iako su domaćini dominirali od samog početka, do vodstva su stigli tek početkom drugog poluvremena pogotkom Orphé Mbina. Ubrzo je prednost povećao Aaron Malouda, sin bivše zvijezde Chelseaja i proslavljenog reprezentativca Francuske Florenta Maloude.

Sabah je bez većih problema priveo utakmicu kraju i zadržao veliku prednost na vrhu ljestvice. Četiri kola prije kraja imaju čak 13 bodova više od Qarabağa, koji doduše ima utakmicu manje, ali Dambrauskasovoj momčadi dovoljna je još jedna pobjeda za osvajanje prvog naslova prvaka u povijesti kluba osnovanog 2017. godine. Time bi prekinuli dominaciju Qarabağa, koji je u posljednjih 12 godina osvojio čak 11 titula.

Uz pohod na prvenstvo, Sabah briljira i u Kupu. U polufinalu su upravo protiv Qarabağa izborili plasman u finale nakon ukupne pobjede 4-3. U uzvratu su slavili 2-1 u dramatičnoj završnici, iako su gosti poveli pogotkom Camila Durana. Izjednačio je Veljko Simić, a potpuni preokret donio je ponovno Mbina pogotkom u 88. minuti. Susret je obilježio i crveni karton vratara Qarabağa Mateusz Kochalski, nakon čega je priliku dobio hrvatski golman Fabijan Buntić.

U finalu Kupa Sabah će igrati protiv Zire, momčadi koja je prošlog ljeta ispala od Hajduka u europskim kvalifikacijama. Dambrauskasu se tako otvara prilika za osvajanje dvostruke krune, što bi bio povijesni uspjeh za klub i još jedna potvrda njegove trenerske kvalitete.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

