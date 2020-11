Prisjetimo se kako se Colby, nakon \u0161to je svladao Tyrona Woodleyja u UFC priredbi u petoj rundi, u intervjuu obra\u010dunao sa svima.

Napao je Afroamerikanca Woodleyja i nazvao ga komunistom:

- On podr\u017eava kriminalce. Black Lives Matter je prevara, to je \u0161ala. Ljudi ih shva\u0107aju ozbiljno, a to su teroristi. To nije radni\u010dka klasa Amerikanaca. Ako kr\u0161i\u0161 zakon i prijeti\u0161 policajcima oru\u017ejem dobije\u0161 to \u0161to zaslu\u017euje\u0161. Policija nas sve \u0161titi, da njih nema ovo bi bio divlji zapad. Tako da bi ljudi trebali potap\u0161ati ih po le\u0111ima i zahvaliti im se - rekao je, no tu nije stao:

- Znate da je Woodley komunist, znate da je marksist. Brani kriminalce, mrzi Ameriku i zato je danas dobio po sebi.



Covingtona je nakon pobjede zvao predsjednik Donald Trump te mu \u010destitao na pobjedi, a borac je nastavio s vrije\u0111anjem i sporta\u0161a izvan UFC-a.

- Dosta mi je ovih 'probu\u0111enih' sporta\u0161a. To su beski\u010dmenjaci, dosta mi ih je, dosta mi je tipova poput LeBrona Jamesa - rekao je tada Covington.