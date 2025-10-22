Obavijesti

FOTO: IMAO JE NEOBIČAN PUT

Bivši 'vatreni' nakon Rijeke je završio baš u Sparti i igrao pod lažnim imenom. Evo gdje je sad

Rijeka će u četvrtak od 18.45 sati na Rujevici ugostiti Spartu Prag u 2. kolu Konferencijske lige, a poveznica između ova dva kluba je bivši hrvatski reprezentativac Manuel Pamić (39)
Osijek: Trening hrvatske reprezentacije ve?er prije utakmice s Walesom
Bit će to posebna utakmica za Manuela. Seniorsku afirmaciju stekao je u Rijeci, za koju je igrao od 2006. do 2008., a najbolji nogomet u karijeri igrao je upravo u Sparti. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
