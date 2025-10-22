Bivši 'vatreni' nakon Rijeke je završio baš u Sparti i igrao pod lažnim imenom. Evo gdje je sad

Dok je bio član 'vatrenih', imao je priliku upoznati Luku Modrića, a nedavno je otkrio jednu anegdotu. "Jednom sam ga pobijedio u nogotenisu. Bilo je to kada je otišao u Real Madrid. Kladili smo se u 100 eura, ali nije imao eure sa sobom pa mi je dao 800 kuna. Rekao sam mu da ću sačuvati novac jer će jednog dana biti najbolji na svijetu. Šest godina kasnije, osvojio je Zlatnu loptu", kazao je Pamić. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL