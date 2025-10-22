Bivši 'vatreni' nakon Rijeke je završio baš u Sparti i igrao pod lažnim imenom. Evo gdje je sad

Rijeka će u četvrtak od 18.45 sati na Rujevici ugostiti Spartu Prag u 2. kolu Konferencijske lige, a poveznica između ova dva kluba je bivši hrvatski reprezentativac Manuel Pamić (39)
Bit će to posebna utakmica za Manuela. Seniorsku afirmaciju stekao je u Rijeci, za koju je igrao od 2006. do 2008., a najbolji nogomet u karijeri igrao je upravo u Sparti.
Bit će to posebna utakmica za Manuela. Seniorsku afirmaciju stekao je u Rijeci, za koju je igrao od 2006. do 2008., a najbolji nogomet u karijeri igrao je upravo u Sparti.
Ovaj lijevi bek odigrao je u pet sezona 167 utakmica za češkog velikana, zabio pet golova i devet puta asistirao. S klubom je osvojio naslov prvaka, igrao europska natjecanja...
Bio je član Salzburga, Istre, Chieva, Frosinonea, Siene, Novigrada, ali nigdje mu nije bilo lijepo kao u Pragu. Navijači su ga obožavali, bio je veliki borac, a rado ga se sjete i danas
Prošle godine je sa svojom djecom bio posebni gost na jednoj utakmici Sparte, izašli su na teren i mahali zastavama.
„Dolazak u Spartu bila je najbolja odluka u mojoj karijeri. Na Letni sam igrao svoj najbolji nogomet, osvojio naslov, igrao grupnu fazu Europske lige, kao igrač Sparte istrčao na Anfield... Moj prvi sin rodio se u Pragu. U karijeri sam promijenio nekoliko klubova, ali samo mi je Sparta ostala u srcu. Istinski sam se zaljubio u ovaj klub“, rekao je Pamić jednom prilikom.
Bio je i dio hrvatske reprezentacije u vrijeme izbornika Igora Štimca, no nikada nije zaigrao. Prije 14 godina češki mediji pisali su o jednoj nesvakidašnoj situaciji. Naime, Pamić je zbog ozljede propustio okupljanje naše reprezentacije, ali je nekoliko dana kasnije igrao prijateljsku protiv Zenita i to pod lažnim imenom!
Na kraju se ispostavilo kako ga je klub natjerao na to pa je izbjegao kaznu, a češki savez je kaznio Spartu.
Dok je bio član 'vatrenih', imao je priliku upoznati Luku Modrića, a nedavno je otkrio jednu anegdotu. "Jednom sam ga pobijedio u nogotenisu. Bilo je to kada je otišao u Real Madrid. Kladili smo se u 100 eura, ali nije imao eure sa sobom pa mi je dao 800 kuna. Rekao sam mu da ću sačuvati novac jer će jednog dana biti najbolji na svijetu. Šest godina kasnije, osvojio je Zlatnu loptu", kazao je Pamić.
Nakon što je otišao iz Sparte u ljeto 2015. godine, Manuel se vratio u Hrvatsku, igrao za Istru, Novigrad, a karijeru je završio u niželigašu NK Smoljanci
Bez nogometa ne može, danas je trener NK Vodnjana koji se natječe u županijskoj ligi.
