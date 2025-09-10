Bivši 'vatreni' vraća se u Osijek!

Grad na Dravi slavi povratak jednog od svojih najpoznatijih nogometnih sinova. Borna Barišić, iskusni lijevi bek i bivši hrvatski reprezentativac, nakon godina provedenih u inozemstvu i teške borbe s ozljedom, ponovno će nositi bijelo-plavi dres. Kako piše Germanijak, 32-godišnji Osječanin dogovorio je sve uvjete s matičnim klubom i vraća se u Osijek, ovaj put na Opus Arenu.

Barišićev put do vrha bio je sve samo ne lagan. Prošao je omladinsku školu Osijeka, no seniorsku karijeru morao je započeti u obližnjem BSK-u iz Bijelog Brda. Njegova kvaliteta brzo je prepoznata te se već 2013. godine vraća u Gradski vrt. Nakon dvije sezone, uslijedio je transfer u Dinamo Zagreb, no tamo se nije uspio nametnuti. Posudba u Lokomotivi bila je samo usputna stanica prije drugog, puno značajnijeg povratka u Osijek 2016. godine.

Tada, pod novim vlasnicima, Osijek je gradio ambicioznu priču, a Barišić je postao njen kapetan i jedan od ključnih igrača. Njegove izvanredne partije, posebice u europskim kvalifikacijama protiv PSV-a, privukle su pažnju nogometnih velikana. Sudbina je htjela da ga put odvede u Škotsku nakon što je s Osijekom pružio sjajan otpor Glasgow Rangersima, čiji je trener, legendarni Steven Gerrard, inzistirao na njegovom dovođenju. U kolovozu 2018. godine, za oko 2,2 milijuna eura, Barišić je postao član škotskog velikana.

U Rangersu je Barišić doživio vrhunac klupske karijere. Postao je nezamjenjiv na poziciji lijevog beka, osvojio srca navijača i ključne trofeje. Kruna njegovog boravka u Glasgowu bila je sezona 2020./21., kada su Rangersi, nakon deset godina, osvojili naslov prvaka Škotske, a Barišić je izabran u momčad sezone. Igrao je i finale Europske lige 2022. godine, potvrdivši svoj status na najvišoj razini.

- Taj klub je jedinstven. Kad ti se uvuče u srce, zauvijek tamo ostaje. Baš mogu reći da volim Rangers. Onako iskreno - izjavio je jednom prilikom, pokazujući duboku povezanost s klubom u kojem je odigrao gotovo 250 utakmica.

Paralelno je gradio i reprezentativnu karijeru. Debitirao je 2017. godine, a s vremenom se ustalio kao važan član momčadi Zlatka Dalića. Bio je dio generacije koja je osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. te srebro u Ligi nacija 2023. godine, upisavši ukupno 35 nastupa i jedan pogodak za Vatrene.

Nakon šest uspješnih godina u Škotskoj, u ljeto 2024. Barišić kao slobodan igrač potpisuje za turski Trabzonspor. Međutim, u Turskoj se nije dugo zadržao. Već u veljači 2025. godine odlazi na posudbu u španjolski CD Leganés kako bi dobio veću minutažu. Nažalost, španjolska epizoda završila je tragično. Već u prvoj utakmici doživio je tešku ozljedu prednjih križnih ligamenata, koja ga je udaljila s terena na duže vrijeme.

Uslijedio je mukotrpan oporavak koji je provodio u rodnom Osijeku, trenirajući u prostorijama kluba na Opus Areni. Početkom rujna, Trabzonspor i Barišić sporazumno su raskinuli ugovor, čime je on postao slobodan igrač, a put prema povratku u matični klub bio je otvoren.

Iako su postojale bojazni zbog težine ozljede, želja za povratkom bila je obostrana. Sportski direktor Osijeka, Alen Petrović, nije krio da bi Barišić bio veliko pojačanje, a samom igraču povratak u poznato okruženje predstavlja idealnu priliku za potpuni oporavak i oživljavanje karijere. Sada je dogovor konačno postignut i Borna Barišić će po treći put u karijeri nositi dres Osijeka.

Njegov dolazak donosi neprocjenjivo iskustvo, pobjednički mentalitet i kvalitetu na poziciji lijevog beka. Za navijače, to je povratak kapetana i lokalnog heroja koji je, unatoč svim uspjesima, uvijek ostao vezan za svoj grad. Barišićeva priča dokaz je da se i nakon najtežih padova, uz vjeru i naporan rad, moguće vratiti jači – a nema boljeg mjesta za to od vlastitog doma.