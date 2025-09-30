Obavijesti

LIJEPA ZARADA

Bivši 'vatreni' zaradio čak 1,3 milijuna eura na dionicama!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Proslavljeni hrvatski nogometaš Milan Badelj (36) ljetos je okončao ilustrativnu nogometnu karijeru. Proveo je pet posljednjih godina karijere u talijanskoj Genoi, a ranije je nastupao još za Fiorentinu, Lazio i HSV, ali najviše nastupa ipak je odigrao u dresu zagrebačkog Dinama, u koji se mogao vratiti tijekom ljetnog prijelaznog roka. Ipak, objesio je kopačke o klin i dodatno se posvetio biznisu.

Naime, portal Lider javlja kako je bivši ''vatreni'' zaradio ogroman novac na Zagrebačkoj burzi. Badelj je prodao malo manje od 11.000 dionica investicijskom društvu Fargo Capital Partners, koji je prema podacima na burzi platio dionicu po dogovorenoj cijeni od 120 eura.

Time je jasno kako je Badelj ovom prodajom zaradio oko 1,3 milijuna eura, a u njegovom je vlasništvu ostalo još sedam posto dionica. Podsjetimo, Badelj je u srpnju 2024. prodao 2836 dionica Garden Brewery pivovare. Prije te prodaje imao je 27,5 posto ukupnih dionica, a nakon nove prodaje ostalo mu je još sedam posto.

Badelj je 2021. godine postao dioničar Garden Breweryja, a Lider piše kako je Badelj suosnivač invisticijskog društva Fargo Capital Partners, dok je direktor njegov prijatelj Tomislav Alpeza, koji je i predsjednik uprave Garden Breweryja.

