Bivši veznjak Hajduka napustit će Lazio. Evo tko ga želi dovesti

Toma Bašić (29) je trenutačno u Laziju gdje je prošao mnogo toga. Imao je periode da nije dobivao ni minute, bio je ozlijeđen, a u posljednje vrijeme, uslijed puno ozljeda u klubu, postao je redoviti starter kod Maurizija Sarrija. To je privuklo pažnju ostalih klubova jer Hrvatu na kraju sezone istječe ugovor i postat će slobodan igrač. Prva u redu za njegov potpis je Venecija, piše talijanski novinar Alfredo Pedulla.

Klub sa sjevera Italije plasirao se ponovno u prvu talijansku ligu. U Serie B su bili prvi s 82 boda te je s Frosinoneom izborila izravnu promociju u prvu ligu. Za treću poziciju i promociju u Serie A borit će se Monza te pobjednik uzvratnog susreta Palerma i Catanzara.

VIDEO Majstorija Tome Bašića

Bašić je u Rimu od 2021. godine, a jednu polusezonu proveo je na posudbi u Salernitani. Za Lazio je odigrao 95 utakmica, zabio četiri i asistirao za pet golova. Ova sezona individualno mu je najbolja; nastupio je 25 puta, zabio dva pogotka i podijelio tri asistencije. Hajduk ga je u nekoliko navrata pokušao vratiti, ali njegova plaća i želja za igranjem u Europi su veći no što splitski klub može pružiti.

Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 2,5 milijuna eura, ali nećemo ga gledati na Svjetskom prvenstvu prema popisu izbornika Zlatka Dalića. Prvi čovjek 'vatrenih' ga je uvrstio na pretpoziv u ožujku za prijateljske susrete protiv Brazila i Kolumbije, ali sad se nije odlučio za takav podvig.

Bašić je u karijeri igrao za Hajduk, Rudeš, Bordeaux, Salernitanu i Lazio. Za Hrvatsku je odigrao dvije utakmice 2020. godine; prijateljsku utakmicu protiv Turske (3-3) i susret protiv Portugala u Ligi nacija na kojem smo izgubili 3-2. Za mlađe uzraste Hrvatske odigrao je 16 utakmica i zabio dva gola.