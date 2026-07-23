BIZARAN ALIBI ČEHA Kapetan Jabloneca: Lopte su vam teže! Šafarić: Ma novac tu nije važan

Nogometaši Varaždina slavili su u prvom susret 2. pretkola Konferencijske lige protiv Jabloneca 3-2. Bila je to utakmica puna preokreta, a sada Varaždinci imaju minimalnu prednost pred uzvrat.

- Utakmica kao što sam i najavio. Mi smo bili bolji u polju, a oni odlični u prekidima. Slična utakmica čeka kod njih i sitne greške će odlučivati. Bila je teška utakmica. Nije bilo lako, ali vratili smo se i pobijedili. Nema tu vremena za neko slavlje jer čeka nas teško gostovanje - ističe Nikola Šafarić, trener Varaždina nakon slavlja.

Istaknuo je i razliku u klupskom budžetu koji je na strani češkog predstavnika.

Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Mi se moramo zapitati gdje je nama mjesto. Publiku ne zanima tko s kakvim sredstvima raspolaže. Oni traže pobjede. Teško je pobjeđivati, a mi to radimo dvije i pol godine u kontinuitetu. Dajemo sve od sebe i uživamo. Nekad kad odigraš odlično, a promašiš mnogo prilika, odmah nije dobro. Ljudi brkaju neke stvari i ne trebam raditi preveliku euforiju od ove pobjede jer čeka nas 'fajt' u Češkoj - ističe Šafarić.

Razočaran nakon poraza bio je češki strateg Luboš Kozel.

- Jako sam razočaran. Preokrenuli smo i izgledalo je jako dobro. I onda smo primili jeftin gol za 2-2. Varaždin je potom bio mnogo bolja momčad i preokrenuo je rezultat. Trojka Mamut, Tavares i Mamić zabili su svaku priliku koju su imali i kaznili svaku našu pogrešku. Možda nam je najveće iznenađenje bio Canjuga. Vjerujemo da pred svojim navijačima možemo okrenuti i proći dalje - istaknuo je Kozel.

Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kapetan Jabloneca Nemanja Tekijaški, koji je bio strijelac gola za 2-1 istaknuo je da su se nakon tog gola povukli.

- Mislim da smo do 2-1 imali kontrolu. Poslije toga smo bili pasivni. Što je više vremena protjecalo to smo se sve više povlačili prema nazad i tu smo gubili snagu. Mislim da smo zaustavili njihove kontranapade, ali iznenadili su nas kvalitetom na lopti. Dugo smo bili bez lopte i nismo imali toliko dobar presing. Još uvijek su šanse izjednačene i nismo morali izgubiti - dodao je Tekijaški koji je istaknuo da su u Varaždinu bile drugačije lopte nego kod njih u češkoj ligi.

Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Teren je bio odličan. Ovdje je lopta malo teža i više je bježala, odnosno klizala. Kod kuće ćemo doći na svoje - zaključio je kapetan Jabloneca.