DO SADA NEVIĐENO

Bizaran potez bivšeg igrača Rijeke: Otišao usred liječničkog i potpisao za drugi klub...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Zlatko Dalić objavio je širi popis kandidata za Svjetsko prvenstvu u Kataru | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Činilo se da je samo pitanje trenutka kada će Górnik iz Zabrza predstaviti svoje veliko pojačanje u napadu, ali Antonio Čolak naprasno je prekinuo liječnički pregled, spakirao stvari i otišao u Varšavu gdje je potpisao za Legiju

Prvi dan rujna donio je jednu od najbizarnijih transfer priča u novijoj povijesti poljskog nogometa, a u glavnoj ulozi našao se hrvatski napadač Antonio Čolak, bivši član Rijeke i najbolji strijelac HNL-a 2020. godine. U filmskom preokretu koji se rijetko viđa, 31-godišnji golgeter napustio je liječničke pretrage u Górniku iz Zabrza kako bi potpisao ugovor za velikog rivala, Legiju iz Varšave. Ovaj potez šokirao je poljsku sportsku javnost i postao glavna tema medija, ilustrirajući nepredvidivost i dramatičnost nogometnog prijelaznog roka.

Saga je započela kada je Antonio Čolak, nakon epizoda u Italiji, stigao u Zabrze na završne pregovore s Górnikom. Prema navodima poljskih medija, sve je bilo praktički riješeno. Klub i igrač postigli su "džentlmenski dogovor", usuglasili su sve financijske uvjete i Čolak je pristupio obveznom liječničkom pregledu, posljednjem koraku prije službenog potpisa ugovora.

Bratislava: Sraz Slovačke i Hrvatske u kvalifikacijskom susretu za nogometni SP 2022.
Bratislava: Sraz Slovačke i Hrvatske u kvalifikacijskom susretu za nogometni SP 2022. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Činilo se da je samo pitanje trenutka kada će Górnik predstaviti svoje veliko pojačanje u napadu. Međutim, dok su liječnici obavljali testiranja, u pozadini se odvijala prava drama koja je u potpunosti promijenila tijek događaja. Čolak je prekinuo pregled, spakirao stvari i umjesto u klupske prostorije Górnika, zaputio se prema Varšavi.

Ključni razlog za ovaj nevjerojatan preokret leži u očajničkoj situaciji u kojoj se našao velikan Legia Varšava. Njihov prvi napadač, Jean-Pierre Nsame, doživio je tešku ozljedu Ahilove tetive, zbog koje ga čeka višemjesečna pauza. Suočeni s gubitkom ključnog igrača, čelnici Legije morali su reagirati ekspresno.

Rijeka protiv Hajduka na Rujevici u 26. kolu Prve HNL
Rijeka protiv Hajduka na Rujevici u 26. kolu Prve HNL | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

U potrazi za provjerenim napadačem koji može odmah uskočiti u prvu postavu, sjetili su se Čolaka. Saznanje da je blizu potpisa za Górnik samo je ubrzalo njihovu akciju. Istovremeno, Čolak je radio na raskidu ugovora s talijanskom Spezijom, što ga je činilo slobodnim igračem i izuzetno atraktivnom metom. Ponuda iz Varšave bila je očito previše primamljiva da bi je odbio. U svega nekoliko sati, ono što je trebao biti transfer u Górnik pretvorilo se u senzacionalni dolazak u redove jednog od najvećih poljskih klubova.

