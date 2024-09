Bizaran propust i suci koštali Mladost Lige prvaka: Nadležni zaboravio prijaviti Josipa Vrlića!

Nakon Juga, i zagrebačka Mladost je ostala bez plasmana u Ligu prvaka. Jedini hrvatski predstavnik u elitnom vaterpolskom natjecanju bit će splitski Jadran.

Mladost je odlučujućem susretu kvalifikacijskog turnira u Kragujevcu izgubila od Radničkog 8-9 premda je sredinom treće četvrtine vodila sa 8-3. "Žapci" su na koncu osvojili treće mjesto u skupini. Podsjetimo, samo je prva pozicija vodila u Ligu prvaka.

Vrlić nije igrao u Srbiji

Veliku "zaslugu" za poguranac Radničkog imaju suci, no još je nejasnija situacija koja se dogodila uoči same utakmice. Mladost je cijelu utakmicu igrala sa samo 12 igrača, a nedostajao je Josip Vrlić. Hit igrač s netom završenih Olimpijskih igara u Parizu i osvajač srebrne medalje nije ozlijeđen. Čak naprotiv, u sjajnoj je formi. No, nadležni iz Mladosti ga je zaboravio prijaviti. Točnije, prijavio je 12 igrača, ali nije primijetio da još netko nedostaje, a taj netko bio je baš jedan od najboljih igrača Mladosti.

Nakon što je mađarski BVSC Zuglo pobijedio Vouliagmeni sa 17-9, zagrebačkom sastavu je u zadnjem kolu trebala pobjeda protiv domaćina od dva gola razlike kako bi dohvatio "jedinicu", dok je Radničkom igrala bilo kakva pobjeda.

Mladost je sjajno ušla u susret. Nakon prve četvrtine je vodila sa 2-0, sredinom druge dionice imala je 4-0, da bi na poluvremenu bilo 5-1. Zagrebački sastav je nakon četiri minute treće dionice imao i velikih +5 (8-3). U tim se trenucima činilo kako će Mladost mirno privesti susret kraju.

Sudački poguranac za preokret

Nažalost, dogodio se veliki obrat. Do kraja trećeg perioda Radnički je s dva gola u nizu smanjio na 5-8, a potom u zadnjoj četvrtini serijom 4-0 stigao do prednosti 9-8 tri minute prije kraja. U tim trenucima suci su, ruku na srce, sudili pristrano i Radnički je u tom periodu napravio nevjerojatnih 6-0. U posljednje tri minute nije bilo golova i domaćin je obranio prednost.

Radnički je do pobjede predvodio Nikola Jakšić sa četiri gola, dok je Radomir Drašović zabio dva gola. Kod Mladosti po dva gola zabili Franko Lazić i Ante Vukičević.

Radnički je na koncu osvojio prvo mjesto s devet bodova, BVSC ima šest, Mladost je treća s tri boda, a na začelju je Vouliagmeni bez bodova.

"Žapci" će svoj europski put ove sezone nastaviti kvalifikacijama u Eurokupu.