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NESVAKIDAŠNJI INCIDENT

Bizarna situacija na utakmici Barce! Yamala je isprovocirao protivnik: Želiš igrati za Maroko

Piše Ivan Kužela,
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Bizarna situacija na utakmici Barce! Yamala je isprovocirao protivnik: Želiš igrati za Maroko
Foto: X/screenshot
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Abqar je provocirao Yamala porukom da želi igrati za Maroko, a mladi as Barcelone uzvratio je odgurivanjem nakon čega je nastao kaos na terenu

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Jedan od glavnih kandidata za Zlatnu loptu i svjetski prvak Lamine Yamal našao se u središtu pozornosti nakon što su španjolski mediji objavili snimku verbalnog sukoba s Abdelkabirom Abqarom tijekom utakmice Barcelone i Getafea. Katalonski div je u subotnjem susretu osmog kola španjolskog prvenstva svladao Getafe 3-0 te nastavila pobjednički niz na početku sezone.

Branič gostujuće momčadi pokušao je isprovocirati mladog nogometaša tvrdnjama da želi nastupati za Maroko, iako Yamal od početka reprezentativne karijere igra za Španjolsku.

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Foto: Marcelo del Pozo

Snimku događaja objavila je emisija 'El Día Después' televizijskog kanala Movistar Plus. Tijekom prekida utakmice Yamal se obratio sucu Jesúsu Gilu Manzanu zbog prekršaja koji je, prema njegovu mišljenju, počinjen nad suigračem Anthonyjem Gordonom. U tom trenutku prišao mu je Abqar i nekoliko puta ponovio:

- Lamine, Lamine, ti želiš igrati za Maroko. Lamine, ti želiš igrati za Maroko, znam to.

Yamal je na provokacije odgovorio odgurivanjem suparničkog igrača. Abqar ga je nastavio pratiti, a nogometaš Barcelone još ga je nekoliko puta odgurnuo prije nego što se udaljio i prekinuo sukob.

Abqar je marokanski reprezentativac, a upravo je podrijetlo bilo tema njegove provokacije. Yamalov otac također je Marokanac, dok mu majka dolazi iz Ekvatorijalne Gvineje. Ipak, mladi napadač rođen je u Španjolskoj, čije je boje branio u svim dosadašnjim reprezentativnim kategorijama.

LaLiga - FC Barcelona v Getafe
Foto: Albert Gea

Za seniorsku reprezentaciju Španjolske dosad je odigrao 37 utakmica, uz 11 zabijenih pogodaka i 14 podijeljenih asistencija. S nacionalnom momčadi osvojio je europski trofej 2024. i svjetski naslov 2026. godine.

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