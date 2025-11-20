Bizarno: Evo zbog čega je igrač Paragvaja ostao bez nastupa

Paragvajski veznjak Andres Cubas na bizaran je način ostao bez nastupa u dvije prijateljske reprezentativne utakmice, protiv Sjedinjenih Američkih Država i Meksika, zato što je ostavio putovnicu u hlačama koje su završile u stroju za pranje rublja.

Pokretanje videa... 11:59 Stadioni SP-a 2026. | Video: 24sata/REUTERS

Cubas, koji igra za kanadski klub u MLS-u Vancouver Whitecapse, propustio je obje prijateljske utakmice paragvajske reprezentacije, poraz (1-2) protiv SAD-a u subotu i pobjedu (2-1) nad Meksikom u utorak.

- Zaboravio ju je u hlačama. A ni gospođa koja tamo radi nije primijetila i stavila ih je u perilicu rublja. Stvarno je ljut - rekao je igračev otac Francisco Cubas za paragvajsku ABC TV.

Foto: Anne-Marie Sorvin/REUTERS

- Andres je uspio dobiti novu putovnicu, ali nije mogao dovršiti proces dobivanja vize kako bi napustio Kanadu na vrijeme i priključio se reprezentaciji - dodao je njegov otac.