Zaboravio ju je u hlačama. A ni gospođa koja tamo radi nije primijetila i stavila ih je u perilicu rublja. Stvarno je ljut, rekao je igračev otac Francisco Cubas za paragvajsku ABC TV
Bizarno: Evo zbog čega je igrač Paragvaja ostao bez nastupa
Paragvajski veznjak Andres Cubas na bizaran je način ostao bez nastupa u dvije prijateljske reprezentativne utakmice, protiv Sjedinjenih Američkih Država i Meksika, zato što je ostavio putovnicu u hlačama koje su završile u stroju za pranje rublja.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Cubas, koji igra za kanadski klub u MLS-u Vancouver Whitecapse, propustio je obje prijateljske utakmice paragvajske reprezentacije, poraz (1-2) protiv SAD-a u subotu i pobjedu (2-1) nad Meksikom u utorak.
- Zaboravio ju je u hlačama. A ni gospođa koja tamo radi nije primijetila i stavila ih je u perilicu rublja. Stvarno je ljut - rekao je igračev otac Francisco Cubas za paragvajsku ABC TV.
- Andres je uspio dobiti novu putovnicu, ali nije mogao dovršiti proces dobivanja vize kako bi napustio Kanadu na vrijeme i priključio se reprezentaciji - dodao je njegov otac.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+