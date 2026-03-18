Ovo su parovi četvrtfinala Lige prvaka: Evo koji su Hrvati ostali u borbi i kad se igraju utakmice

Nakon što su odigrane sve uzvratne utakmice osmine finala, poznato je osam najboljih europskih momčadi koje nastavljaju svoj put prema velikom finalu Lige prvaka u Budimpešti. Unaprijed određeni kostur natjecanja spojio je neke od najvećih klubova današnjice.

Apsolutni derbi četvrtfinala bez sumnje je okršaj dvaju europskih divova, Real Madrida i Bayerna. "Kraljevski klub" je u osmini finala impresivno izbacio Manchester City s ukupnih 5-1, pokazavši zašto je najtrofejniji klub u povijesti ovog natjecanja. S druge strane, Bayern je bio još uvjerljiviji te je deklasirao Atalantu s nevjerojatnih 10-2 u dvije utakmice, poslavši jasnu poruku svim preostalim konkurentima.

Europski prvak opet kod 'redsa'

Ništa manje uzbudljivo neće biti ni u dvoboju između Paris Saint-Germaina i Liverpoola. Parižani, koji brane naslov prvaka, projurili su kroz osminu finala izbacivši Chelsea ukupnim rezultatom 8-2. S druge strane, Liverpool je morao proći kroz dramu protiv Galatasaraya.

Nakon poraza 0-1 u prvoj utakmici u Istanbulu, momčad Jürgena Kloppa je na Anfieldu odigrala fantastičnu utakmicu, slavila 4-0 i osigurala svoje mjesto među osam najboljih.

Španjolski derbi i lov na iznenađenje

Četvrtfinale donosi i veliki španjolski derbi između Barcelone i Atlético Madrida. Barcelona je nakon remija 1-1 u prvoj utakmici, u uzvratu na svom terenu potopila Newcastle sa 7-2 i pokazala da se vraća u sam vrh europskog nogometa.

Atlético je, pak, u napetom dvoboju izbacio Tottenham. Iako su u uzvratu u Londonu poraženi 2-3, velika pobjeda od 5-2 iz prve utakmice bila je dovoljna za ukupan trijumf 7-5. Očekuje nas pravi taktički rat dvaju klubova koji se predobro poznaju.

Posljednji par čine portugalski Sporting i engleski Arsenal. Sporting je autor najvećeg preokreta osmine finala. Nakon što su u prvoj utakmici na svom terenu izgubili od norveškog Bodø/Glimta 0-3, činilo se da je njihov europski put završen. Ipak, u uzvratu su odigrali nestvarnu utakmicu i pobjedom 5-0 nakon produžetaka izborili prolaz.

Arsenal je, s druge strane, rutinski odradio posao protiv Bayer Leverkusena. Nakon 1-1 u Njemačkoj, "topnici" su u Londonu slavili 2-0 i potvrdili visoke ambicije ove sezone.

Tko je ostao od hrvatskih nogometaša?

Od hrvatskih nogometaša, natjecanje su u osmini finala završili Mario Pašalić s Atalantom, dok Mateo Kovačić i Joško Gvardiol, koji je bio ozlijeđen, nisu uspjeli pomoći Manchester Cityju da prođe Real Madrid. Tako je borba za "klempavi" trofej ostala na kapetanu na Stanišiću i Filipu Paviću, koji je u srijedu odigrao debitantsku utakmicu za seniorsku momčad Bayerna.

Kad se igra?

Prve utakmice četvrtfinala na rasporedu su 7. i 8. travnja, dok se uzvrati igraju tjedan dana kasnije, 14. i 15. travnja 2026. godine. Sve utakmice, kako je i uobičajeno, počinju u 21 sat. Kostur natjecanja je takav da će se u polufinalu sastati pobjednik dvoboja Real Madrid - Bayern protiv boljeg iz susreta PSG - Liverpool.

Drugi polufinalni par činit će pobjednici utakmica Barcelona - Atlético Madrid i Sporting - Arsenal. Finale se igra 30. svibnja na Puskás Aréni u Budimpešti.

