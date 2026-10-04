Biznis seli na skijalište, Kostelić glavna zvijezda B2Snowa

Poslovne konferencije uglavnom izgledaju slično, niz prezentacija i panela, a za pravi razgovor ostaje tek pauza za kavu. Novi hrvatski projekt želi to promijeniti. B2Snow je poslovni događaj koji će se od 10. do 13. prosinca održati na Kronplatzu, jednom od najpoznatijih skijališta u Južnom Tirolu.

Organizatori ne žele održati konferenciju u hotelu pokraj staza pa sudionicima ostaviti nekoliko slobodnih sati za skijanje. Poslovni i sportski dio čine jedan program. Broj sudionika ograničen je na 200 kako bi se isti ljudi tijekom tri dana dobro upoznali, a ne samo razmijenili posjetnice.

- B2Snow nije klasična konferencija koju smo samo preselili na planinu. Želimo povezati konkretan poslovni sadržaj, skijanje i networking u jedno iskustvo, uz maksimalno 200 sudionika kako bi ljudi tijekom tri dana imali priliku stvarno se upoznati i razgovarati. PowerPoint smo stavili na listu zabranjene opreme, želimo stvarna iskustva, dobre priče i razgovore, a ne gledanje u slajdove. Planina pritom nije kulisa, nego dio samog iskustva pa razgovor može početi na žičari, nastaviti se na stazi i završiti uz ručak - objasnio je Igor Duić iz B2Snow tima.

Foto: b2snow

Program se temelji na situacijama koje postoje i u skijanju i u poslovanju: odlukama u promjenjivim uvjetima, procjeni rizika, pripremi, reakciji pod pritiskom i radu u timu. Prvi blok, Biznis & snijeg, bavit će se donošenjem odluka kada nisu poznate sve informacije te razlikom između kontroliranog rizika i nepotrebnog riskiranja. Drugi dio programa posvećen je ljudima, timovima i kulturi, od povjerenja i psihološke sigurnosti do vođenja različitih generacija i karaktera. Treći se bavi wellbeingom, odnosno time kako dugoročno zadržati radni ritam, fokus i energiju bez izgaranja.

Umjesto klasičnih predavanja najavljeni su kraći, dinamični paneli, a dio razgovora namjerno će se održati izvan dvorane. Najzvučnije ime među panelistima je Ivica Kostelić, četverostruki olimpijski srebrni, svjetski prvak u slalomu i osvajač Velikog kristalnog globusa. Neće samo nastupiti kao gost. Dio svojih iskustava prenosit će sudionicima na skijama, a razgovarat će o onome što vrhunski sport i poslovni svijet imaju zajedničko.

- Vrhunski sport i biznis imaju puno zajedničkog. Rezultat nikada ne dolazi samo iz onoga što napravite u trenutku starta, nego iz pripreme, discipline, motivacije i ljudi koje imate uz sebe. Istodobno morate biti spremni da se uvjeti promijene i da odluku donesete vrlo brzo. Na B2Snowu želim upravo kroz skijanje i vlastita iskustva razgovarati o pripremi, riziku, motivaciji, timu, ali i o padovima i povratcima koji su sastavni dio i sporta i poslovnog života - rekao je Kostelić.

Foto: MATIJA GRGAS

Thomas Reiter, direktor Skirame Kronplatz, govorit će o vođenju skijaške destinacije koja mora upravljati infrastrukturom i iskustvom gostiju, ali i uvjetima na koje ne može u potpunosti utjecati. Iz poslovnog i tehnološkog sektora dolaze Sven Marušić, izvršni direktor Burre, i Vedran Bajer, generalni direktor Wonderfula za Jadransku regiju. Financijski sektor predstavlja Nikolina Cvitanović, članica Uprave KentBanke. Na popisu su i Hrvoje Josip Balen, suosnivač Algebre, savjetnik Uprave Sveučilišta Algebra Bernays i predsjednik HUP ICT-a, Ana Zrinski Smoljo, voditeljica ljudskih potencijala u GRAWE Hrvatska, te kineziolog i fitness trener Mario Valentić.

Na velikim konferencijama networking je često glavni razlog dolaska, iako je za njega predviđeno najmanje vremena. Na Kronplatzu će biti obrnuto. Sudionici će tri dana zajedno skijati, natjecati se u Snow Challengeu te sudjelovati u gastronomskim, vinskim i večernjim programima.

Baza događaja bit će Falkensteiner Hotel Kronplatz s pet zvjezdica. Paket uključuje tri noćenja s polupansionom, trodnevnu ski kartu, poslovni program i panele, Snow Challenge te dva gourmet & wine tasting iskustva. U cijenu su uključeni i putno zdravstveno osiguranje te osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama. Školu skijanja moguće je dodatno platiti. Kronplatz ima više od 120 kilometara staza.

Foto: Falkensteiner Hotel Kronplatz

Iza projekta stoji i HULJS (Hrvatska udruga ljubitelja skijanja), koji jedanaestu godinu okuplja skijašku zajednicu, a sada joj dodaje poslovnu dimenziju.

- HULJS već godinama okuplja ljude koje povezuje skijanje, ali i druženje i zajednička iskustva na planini. B2Snow toj priči dodaje novu, snažnu poslovnu dimenziju i otvara prostor da se ljudi koji dijele istu strast povežu i profesionalno. Zato ga vidimo kao prirodan nastavak razvoja naše zajednice i priliku da na Kronplatzu spojimo skijanje, kvalitetan poslovni sadržaj i networking - rekao je Nino Stančić Vidrač, predsjednik HULJS-a.