Bjegunac Mamić: Bit ću u Zenici, ima da svijetu j****o majku!

Bjegunac Mamić: Bit ću u Zenici, ima da svijetu j****o majku!
Mostar: Zdravko Mamić stigao na najavljenu konferenciju za medije | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

avijaj za koga hoćeš, ali mislim da je normalno da svi koji ovdje živimo, kojima se djeca školuju ovdje, navijamo za Bosnu i Hercegovinu. Cijeloj Bosni želim da zajedno slavimo, poručio je bjegunac Mamić

Admiral

Cijeloj Bosni želim da zajedno slavimo, poručio je bjegunac od hrvatskog pravosuđa i bivši čelnik Dinama, Zdravko Mamić, uoči ključne utakmice za bosanskohercegovačku nogometnu reprezentaciju. "Zmajevi" će u utorak od 20.45 sati ugostiti četverostrukog svjetskog prvaka Italiju, a utakmica će se odigrati na stadionu Bilino polje u Zenici.

Pogled iz zraka na stadion Bilino Polje u Zenici
Svi su u susjedstvu na nogama i sanjaju plasman na novi Mundijal nakon što su "zmajevi" sudjelovali na SP-u u Brazilu 2014. godine, a tim je povodom sportski novinar Sabahudin Baho Topalbećirević ugostio neke poznate osobe u prijenosu uživo na njegovom Instagram profilu.

Jedan od njih bio je i Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa koji je pobjegao u BiH nakon što je pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama. Mamić planira pratiti utakmicu "zmajeva" sa stadiona u Zenici u društvu svoje obitelji.

- Navijam za BiH. Naravno da ću u utorak biti u Zenici. Bit ću u prvim redovima ogrnut zastavom Bosne i Hercegovine ili šalom reprezentacije i sa svojim unucima navijati za Bosnu i Hercegovinu. Vrijeme je da izađemo iz toga - rekao je te dodao...

Zdravko Mamić u Mostaru održao konferenciju za medije
Zdravko Mamić u Mostaru održao konferenciju za medije | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

- To je bezobrazno, bolesno. Da ima ijedan čovjek koji ima dokument BiH i da se naslađuje ili da kaže ne navijam za BiH. Navijaj za koga hoćeš, ali mislim da je normalno da svi koji ovdje živimo, kojima se djeca školuju ovdje, navijamo za Bosnu i Hercegovinu. Cijeloj Bosni želim da zajedno slavimo, u utorak da dignemo Bosnu na noge i da cijelom svijetu j****o majku! - zaključio je Mamić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 5
