Bjegunac Mamić: 'Modrić mi je mogao pomoći, ali banda oko njega nije mu dozvolila...'

Zdravko Mamić (66), bivši čelnik Dinama, a danas bjegunac od hrvatskog pravosuđa, koji je pobjegao u BiH dan prije prve presude Županijskog suda u Osijeku u lipnju 2018. na temelju koje je osuđen na šest i pol godina zatvora, prije nekoliko dana gostovao je u podcastu Zaja Mind.

U svom monologu dotaknuo se i odnosa s Lukom Modrićem, najvećim hrvatskim nogometašem u povijesti. Mamić smatra kako mu je hrvatski kapetan morao pomoći tijekom suđenja, ali da to nije učinio.

- On je mogao sve, ali Luka nije taj tip. On živi da bi igrao nogomet. A banda oko njega nije mu dozvolila ili sugerirala da bude proaktivniji. A naravno da je mogao i trebao. Taj ugovor koji sam mu dao sam raskinuo jednokratno. Taj sam ugovor ja tražio od Luke Modrića preko posrednika jer nikad nisam bio u direktnoj vezi s njim. Tražio sam da mi ga da, da ga sudu pokažem i cijeloj javnosti jer bi me to ekskulpiralo. To bi potvrdilo njegovo svjedočenje više nego išta - rekao je bjegunac od hrvatskog pravosuđa pa nastavio:

Osijek: Luka Modri? svjedo?io na su?enju bra?i Mami? i ostalima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- I nikad mi nije htio dati taj ugovor. Pretpostavljam da su se bojali da bi se u tom ugovoru vidjelo koja sam prava imao i čega sam se odrekao, odnosno da ne bih retroaktivno negirao taj ugovor. Ne vidim nijedan drugi razlog jer mi je mogao silno pomoći budući da ga samo on ima - zaključio je.

Modrić je na ispitivanju pred USKOK-om svjedočio na Mamićevu štetu, ali prije osam godina na osječkom sudu je na ključna pitanja odgovarao s: "Ne sjećam se". Zbog toga je Državno odvjetništvo dvaput dizalo optužnice protiv njega i Dejana Lovrena zbog sumnje na lažno s2vjedočenje, no one su oba puta odbačene.