Bjegunac Mamić obavio je novu transplantaciju kose. Pogledajte

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa i donedavno najmoćniji čovjek hrvatskog nogometa Zdravko Mamić (66) ponovno se odlučio na estetski zahvat. Nakon prve faze presađivanja kose u travnju 2023., Mamić je nedavno u Sarajevu obavio i drugi dio tretmana. Cijeli je postupak obavio u sarajevskoj podružnici turske klinike koja je postala regionalni centar za ovakve zahvate.

Dok je prva faza transplantacije bila usmjerena na prednji dio glave, ovaj novi zahvat obuhvatio je potiljak, čime je Mamić zaokružio proces obnove vlasišta. Koristili su metodu FUE (Follicular Unit Extraction), koja se smatra jednom od najsigurnijih i najučinkovitijih tehnika, a uključuje presađivanje zdravih folikula s donorskog dijela na područja zahvaćena gubitkom kose.

Foto: VatanMed

Činjenica da Mamić zbog Interpolove tjeralice ne smije napustiti Bosnu i Hercegovinu, kako ne bi bio uhićen i izručen Hrvatskoj na izdržavanje kazne od šest i pol godina zatvora, išla mu je na ruku jer se podružnica renomirane turske klinike nalazi upravo u Sarajevu.

"Okidač" s istanbulskog aerodroma

Sam Mamić je u jednom od rijetkih medijskih istupa na ovu temu otvoreno progovorio o motivaciji za zahvat, otkrivši što je bio ključni trenutak za njegovu odluku.

​- Ja sam često odlazio u Istanbul poslom i onda bi na cijelom aerodromu bili ljudi sa zamotanim glavama. Kako sam ja bio u nogometu, svi ti ljudi su dolazili i mene pozdravljali, a kad bih ja njih pitao gdje su bili, svi su govorili da su bili na presađivanju kose. I onda mi je bio dovoljan okidač kad sam shvatio da u Sarajevu u mojoj blizini ima ta poznata turska klinika - kazao je Mamić za Hercegovina.info.

Foto: Čitatelj 24sata

Ovo nije prvi put da se Mamić podvrgava tretmanima za prikrivanje ćelavosti. Još 2016. godine, dok je još bio alfa i omega Dinama, isprobao je metodu mikropigmentacije vlasišta u jednom zagrebačkom studiju. Riječ je o tehnici kojom se iscrtavaju sićušne točkice koje imitiraju folikule kose, stvarajući dojam gušćeg vlasišta. Tada se prepustio u ruke vizažistice Valentine Petrović, koju je javno nahvalio.

​- Valentina je jedno čudo od žene. Ne znam što bih više mogao reći jer ja sam oduševljen. Prezadovoljan sam - izjavio je Mamić.

Foto: Facebook/ Blue World Institute

Promjena frizure samo je dio šire transformacije Zdravka Mamića. Otkako je 2018. pobjegao u BiH, često je u fokusu medija zbog svog privatnog života. Već se duže vrijeme šuška o njegovoj vezi s 30-ak godina mlađom Jelenom Planinić iz Ljubuškog, s kojom navodno i živi. Osim toga, nedavno je postao glavna tema u regiji nakon što je snimljen na koncertu udovice ratnog zločinca, srpske pjevačice Cece Ražnatović na Jahorini, gdje je u euforiji kidao košulju, penjao se na stol i ljubio pjevačici ruku. Dok čeka presudu na novom suđenju za izvlačenje novca iz Dinama, bjegunac se bavi promjenom imidža.