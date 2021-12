Bio je to susret najboljeg napada i najbolje obrane lige. Dvije prvoplasirane momčadi HNL-a jamčile su nogometni spektakl, ali dobili smo ratničku utakmicu bez puno pravih prilika.

Rijeka i Osijek remizirali su bez golova u zaostaloj utakmici 14. kola Prve HNL. Josip Drmić je prije više od mjesec dana prozvao Bjelicu Pinokijom nakon što su Osječani odgodili susret zbog korona virusa i uz događaje iz prošlosti vezane uz ova dva kluba, dodatno podignuo tenzije uoči utakmice, a tako je bilo i na terenu.

Agresivno i žestoko od prve minute, jako puno tenzija i grubih prekršaja, uzavrele strasti i frcanje iskra na sve strane. No, izostalo je ono najvažnije. Vidjeli smo jako malo pravog nogometa.

- Jedna izrazito zahtjevna i teška utakmica, svojevrsni rat na terenu. Bilo je jako teško probiti njihove linije. Osijek se zaista dobro i disciplinirano branio. Oni su momčad koja prima jako malo golova i za njih pobijediti danas smo trebali imati više raspoloženih pojedinaca - kazao je nakon utakmice trener Rijeke Goran Tomić.

U prvih pola sata vidjeli smo čak četiri žuta kartona i to je najbolji prikaz onoga čemu je tek nešto više od tisuću gledatelja svjedočilo na Rujevici. I jedni i drugi igrali su bez previše rizika, falilo je hrabrosti prema naprijed. I to je jasan rezultat glavne taktike Gorana Tomića i Nenada Bjelica. Obojica su tražila bod. Riječani su s tim bodom ostali na prvom mjestu te će tako na čelnoj poziciji HNL-a dočekati 19. kolo s bodom više od Osijeka.

- Imali smo dosta pogrešaka u odigravanjima. A s druge strane... Razumijem igrače, teško je u ovom ritmu utakmice svaka tri dana držati i visok ritam u svakoj utakmici. Na kraju, mislim da je ova podjela bodova realna. U svakoj utakmici koju prelomi jedan gol mi smo imali situacija za poentiranje, ali zapravo se čekalo na pogrešku. Veseli me koncentracija mojih igrača koji su izgurali jednu ratničku utakmicu - kazao je riječki šef.

Iako Osijek nije pobijedio, Nenad Bjelica je zadovoljan predstavom svoje momčadi. Odradili su sve taktičke zadatke i osvojili bod u rovovskoj bitci protiv teškog protivnika.

- Bila je ovo jedna tvrda utakmica, činjenica da Rijeka jedino nama do sada još nije zabila gol dosta govori. Isto tako, nismo bili kompletni, imali smo dosta izostanaka pa stoga još i više čestitam svojim igračima koji su na ovaj način, odnosno besprijekorno odradili sve ono što smo pred njih stavili kao zadaću. Nastojali smo doći i do preostala dva boda, mislim da smo u nekim situacijama bili i blizu tomu. No, kako god završio ovaj susret, ima još jako puno utakmica do kraja sezone i odluke o tome tko će na kraju biti najbolji - kazao je trener Osijeka.