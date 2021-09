Osijek se nakon mini-krize i tri utakmice bez pobjede vratio u pozitivu preokretom u dramatičnoj završnici protiv Gorice u Gradskom vrtu (3-2) prošli vikend, a sad ga čeka put u Šibenik (subota, 19.05).

- Raspoloženje u momčadi je odlično. Kao što možete pretpostaviti nakon ovakve pobjede u zadnjem kolu kod kuće, s dva preokreta. Momčad je dobila na samopouzdanju, jako smo dobro radili ovaj tjedan. Pozitivno je i da igrači koji nisu bili na raspolaganju zadnju utakmicu, Nejašmić, Škorić i Malenica, odradili su svoje kazne. Isto tako i Žaper je trenirao cijeli tjedan pa na raspolaganju imamo 25 zdravih igrača - rekao je trener Nenad Bjelica i dodao:

- Imam stvarno luksuz izbora, čak i problem koga stavit u 20 koji su u kadru. Ali to su slatke brige, jako sam sretan zbog zadnje pobjede i ovog cijelog tjedna kako je momčad radila. Bio je malo kraći tjedan, ali svejedno smo, pogotovo na jučerašnjem treningu, jako dobro radili, i danas. Spremno dočekujemo utakmicu protiv Šibenika.

Petar Bočkaj u nedjelju je asistirao za izjednačujući gol Mirlinda Dakua.

- Trebala nam je takva pobjeda, atmosfera je odlična. Okrenuli smo utakmicu na zajedništvo, na... - zastao je Bočkaj.

- Na momčadski duh - dopunio ga je Bjelica.

- Dali smo sve od sebe, uspjeli to okrenuti i u dobroj atmosferi idemo na put. Očekujemo dobru utakmicu - rekao je Bočkaj.

- Pero priča na terenu, a ja na presicama - dobacio je Bjelica.

Zvali smo ga Pero Bombardero zbog sjanih slobodnjaka, ali u zadnje vrijeme više je kralj asistencija. Nedostaju li mu golovi?

- Naravno da nedostaju, svakom igraču nedostaju. Ali tako se posloži da netko drugi zabije. Dok je tako i dok ide, dok zabijamo ili asistiramo, dok momčad pobjeđuje, to je sve dobro - kaže Bočkaj.

Hoće li biti promjena?

- Ne mogu nikako standardizirati momčad, haha. Svaka utakmica donese nešto, tako je donijela i ova. Neki igrači su se nametnuli, neki odigrali malo lošije. Vjerojatno će biti nekih sitnih promjena, ali ne nešto pretjerano. Gledamo standardizirati momčad i stavljati igrače koji su u najboljoj formi. Vidjet ćemo u kojem će omjeru biti promjena, ali pokoja će promjena biti - rekao je Bjelica.

Moglo bi Osijeku biti puno teže protiv Šibenika nego prošle sezone.

- Zadnje tri utakmice kod kuće su dobili, neke i dosta uvjerljivo. Poštujemo ih, imaju spoj mladosti i iskustva, dosta igrača koji u prošlim sezonama možda nisu bili na vrhunskom nivou, ali sad pokazuju pravo lice kao Jakoliš i Marin. Vrlo, vrlo opasna, brza momčad, ima iskusnih igrača, Bačelića-Grgića koji iskustvom i kvalitetom diktira ritam utakmice i točno zna kad treba dodati, kad oduzeti gas. Vrlo nezgodna momčad, dobro posložena, ali mi uvijek gledamo najviše sebe, da naša momčad bude na top nivou i to očekujem od svojih igrača.

U zadnjih pet utakmica Osijeka i Šibenika bijelo-plavi dobili su svih pet.

- To je prošlost, to nikoga više ne zanima, samo ono što će se dogoditi u subotu. To su lijepe brojke, ali moramo se potvrđivati iz utakmice u utakmicu. Očekujem maksimalan angažman i ozbiljnost moje momčadi.

Napadači žive za golove, a neki nisu u formi. Što kombinirate?

- Ne bih otkrio Šibeniku kako ćemo igrati, ali imamo tri vrlo kvalitetna napadača, to je valjda svima jasno. Neki su u malo boljoj, neki u lošijoj formi. Ali svi su pokazali da se na njih može računati i da mogu startati. Imamo još dva i pol dana do utakmice i sva trojica odlično su radila ovaj tjedan. Hoće li igrati jedan ili dvojica, vidjet ćemo do utakmice i odlučiti. Ali jasno je da se Daku nameće golovima, i Topčagić koji je bio iznimno opasan, imao dvije dobre šanse glavom. Ramón je tu, uvijek opasan. Imamo luksuz izboran i stvarno sam zadovoljan da imamo tri tako kvalitetna napadača.

Je li bolja situacija i veći motiv hvatati prvo mjesto nego ga braniti?

- Motiv nam je uvijek pobijediti i biti u vrhu hrvatskog nogometa. Za to se borimo i za to dajemo sve od sebe. Nadam se da smo se izvukli, skupili glave i da možemo biti samo još bolji, da budemo na još boljoj poziciji - rekao je Bočkaj.

- Kad u zadnjih 15-20 minuta zabiješ tri gola, preokreneš cijelu utakmicu, to skupi momčad da jako puno dobijemo na samopouzdanju jer vidimo da možemo. Dosad možda nismo tako prikazivali. Jesmo, ali nije nam išlo od noge. Sve to ide prema boljemu, bit ćemo još bolji i nadam se pobjedi već u Šibeniku - dodao je.

Zašto Osijek ima problem efikasnosti u prvom poluvremenu? Zabio je u prvih 45 minuta samo dva od ukupnih 12 golova.

- Teško nam je to analizirati. Protiv Lokomotive je prvo poluvrijeme bilo puno bolje nego drugo pa opet nismo zabili. Obično se zabija više u drugom poluvremenu, statistički gledano. Ne NK Osijek nego općenito, kad padaju momčadi sa snagom, kad taktički nisu tako posložene, onda više golova pada. Sigurno je to dosta slaba brojka, samo dva gola u prvom poluvremenu, ali ništa se ne mijenja u pripremi naše utakmice. Uvijek ulazimo u utakmicu sa željom za pobjedom i od prve minute napraviti visok pritisak - objasnio je Bjelica i nastavio:

- Možda protivnici lakše podnose u prvom poluvremenu, dok su još fizički u stanju, i onda padaju pod pritiskom. U prošloj sezoni dosta smo utakmica pobjeđivali u zadnjih 15-20 minuta golovima ili zabili najviše golova u tom periodu. A razlog je i što pokušavamo vršiti visok pritisak, stavljati protivnika cijelo vrijeme, svakog igrača pojedinačno pod pritisak. I onda možda pod tim pritiskom druge momčadi padaju. Ali i druge momčadi koje se bore za vrh, da nikoga sad ne spominjem, imali su problem da gube 1-0 pa okrenu na 2-1, ili 1-1, ili pobijede nekim golom u 75. minuti. Nema više laganih protivnika u HNL-u, teško se dobivaju utakmice. Ovo bi moglo biti vrlo, vrlo izjednačeno prvenstvo do kraja.

Najbolji prošlosezonski strijelac HNL-a Ramón Miérez zabio je dva gola ove sezone. Kako spriječiti da ne uđe u začarani krug nervoze i svojih očekivanja?

- Treba razgovarati s njim, i razgovaramo s njim i dajemo mu podršku. On je u treningu stvarno sjajan, dobro radi. Možda mu fali malo lucidnosti na utakmicama i malo sreće. Ali to je nogomet. Znamo kako napadači funkcioniraju, nekad imaju periode od pet, šest, sedam utakmica da ne zabiju i onda uđu u seriju zabijanja. Strpljivi smo s Ramónom i zadovoljni kako radi. U ovom trenutku, na svu sreću, imamo i Topčagića i Dakua koji su ga na neki način zamijenili u zabijanju tih golova. Jako je dobro da i drugi igrači rasterete Ramóna. Ali mi smo vrlo strpljivi s njim, ne pravimo nikakav pritisak ni problem. Znamo da je to tijekom jedne sezone uobičajena faza, tako se i odnosimo prema njoj. Pričamo s njim i vjerujemo da će se jako brzo vratiti na staze i igre koje je pružao prošle sezone.

Nameće li on sam sebi pritisak?

- Ima on taj problem da sebe stavlja pod pritisak. Bilo je to i na početku sezone, kad nije zabijao. Poslije Šibenika je imao jednu krizicu kad nije mogao do gola, onda sam pričao s njim, pokušao ga malo opustiti, reći mu da se fokusira samo na svoj rad, ne na gol. Ali lako je to reći, napadači su često opsesionirani golom, to im jednostavno daje život. Bit ćemo mu tu od pomoći i podrška, ne samo njemu, nego i svakom našem igraču.

Krila ne donose golove ni asistencije?

- Nedostaju i golovi i asistencije, i više situacija preko bokova. Doveli smo dvojicu igrača tu, Šimu Gržana i Amera Hiroša koji mogu igrati na tim pozicijama, isto tako i Ivana Fiolića. To su sve igrači koji su došli s nižeg nivoa i treba im malo vremena da dođu k sebi. Peru, koji je igrao na desnom krilu, više koristimo na poziciji lijevog beka. Damjan Bohar možda nije u idealnoj formi u ovom trenutku... Ti krilni igrači moraju donijeti više, ali i mijenjali smo dosta sustav igre, igrali neko vrijeme bez krilnih igrača, u 3-5-2.

- Svakom igraču treba malo vremena da dođe do određene forme. I tu smo strpljivi sa svakim od njih. Nismo doveli igrače kapitalce, za koje se plati velika odšteta i onda ga staviš u utakmicu i on igra. To su igrači s kojima treba imati strpljenja, koji su drugačije trenirali, igrali na drugačijem nivou. Mi smo zadovoljni njihovom kvalitetom, ali svjesni smo da im treba malo više vremena nego da smo odriješili kesu, nekog doveli, platili i stavili ga odmah u prvih 11 - zaključio je trener Osijeka.