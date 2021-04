Dok im je nakon remija sa Slaven Belupom (2-2) Dinamo 'pobjegao' na dva boda prednosti s utakmicom manje, Nenad Bjelica i Osijek u petak gostuju kod Hajduka na Poljudu. Trener Osječana brani svoje nogometaše, a 'bocnula' ga je pitanje o tome bi li volio Marka Livaju u svojim redovima.

- Sa svojom momčadi sam zadovoljan. Igrači su sjajni, sretan sam što ih treniram, zadovoljan sam sa svime onime što ostvaruju u ovih sedam i pol mjeseci koliko sam ovdje. Za mene će oni biti pukovnici bez obzira na to kako završila ova sezona, jer će do kraja dati svoj maksimum, a meni je to jedino kao treneru važno. Zašto to kažem? Zato što u ovom trenutku kao momčad imamo najbolje rezultate u HNL-u, imamo prvog topnika lige, prvog asistenta lige, vratara s najviše čistih mreža, zadnjeg veznog igrača s najviše golova i asistencija od svih zadnjih veznih u ligi, najbolju statistiku u ligi općenito i ne mogu oni biti nikakvi pokojnici, samo pukovnici. Ako tražite pokojnika, mogu to biti ja. Igrači nikako i zato sam nabrojao ovih pet-šest razloga. Posvetite im malo više pažnje, jer oni to zaslužuju - jasan je Bjelica.

Osvrnuo se i na uzbudljiv završetak sezone koji je pred njim i momčadi.

- Igramo povijesnu sezonu u HNL-u, a kada dobijemo to kao da nikoga ne zanima, o tome se slabo piše. No, zato dobijemo duplericu dok izgubimo ili čak odigramo neriješeno. Ispada da uvijek Bjelica gubi bodove, a bodove gubi NK Osijek. Osijek je institucija, postojat će i nakon mene, tako da Osijek gubi i osvaja bodove. I kako god ovo sve završilo, bit će ovo povijesna sezona, i igrači zaslužuju više pažnje. Nisam ovdje samo ja, velika grupa ljudi ovdje marljivo radi i oni su zaslužili da se o njima piše, a ne samo o meni - oštro će trener Osijeka.

Istaknuo je i kako su Osječani odbili nekoliko dobrih ponuda za svoje nogometaše.

- Za Žapera smo odbili ovaj tjedan ponudu od četiri milijuna eura iz Portugala, za Ivušića dva milijuna iz turske lige, za Miereza šest milijuna iz Rusije, za Kleinheislera isto tako. Nema potrebe da prodajemo igrače.

A protiv Hajduka će pokušati igrati svoju igru, ali u momčadi neće imati Jurčevića i Igora Silvu.

- U dobroj su formi, s tri nova pojačanja izgledaju sasvim drugačije, puno opasnije i stabilnije. Imamo to sve u glavi i vjerujem da ćemo u ovom izazovu biti bolji od njih. Što se tiče Livaje, on je izuzetno nepredvidljiv, u dobroj je formi, daje dimenziju više Hajduku, poštujemo njega, ali i sve ostale i moramo biti fokusirani na sve igrače, jer samo tako možemo doći do pobjede - jasan je Bjelica.

Utakmica je na rasporedu u petak, na Poljudu u Splitu od 20 sati i 30 minuta.