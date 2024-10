Bjelica: Cordoba je naša interna stvar, a igrač Istre vrijeđao je moju klupu, to ja ne dopuštam!

Dinamo je remizirao (2-2) u Puli, tako izgubio dva važna boda u borbi za naslov prvaka. Poslije utakmice situacija se čak dodatno zakuhala na terenu, domaći igrač Gagua je nešto gestikulirao Dinamovoj klupi, u "fajt" se uključio i Nenad Bjelica, ali mirne glave na obje klupe brzo su smirile cijelu situaciju.

Pokretanje videa... 02:10 100 godina prvog igrališta Dinama | Video: Hrvoje Tironi/24sata

- Čestitam Istri na dobroj utakmici u kojoj su nam stvarno otežali posao s puno trke i agresivnosti. Nismo se dobro prilagodili na to, nismo u prvom dijelu uspjeli razviti svoju igru, niti odgovorili na njihovu agresivnost. Na kraju je to bio opravdan rezultat, zasluženo smo uzeli bod i idemo dalje. Ovo je bila tek jedna stanica na našem putu - kaže Bjelica, pa dodaje:

- Nervoza kod mojih igrača? Takva je bila utakmica, trebalo je biti agresivan, ali sve je ostalo u normalnim granicama. Nije bilo prljavih startova. Igrači Istre su igrali za sebe, stalno su nam bili za petama, pa nervira kad imate takvog suparnika. Nogomet se igra s emocijama, danas ih je bilo na terenu. Više bi me brinulo da su igrači bili indiferentni prema svemu.

Istra i Dinamo susreli se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Situacija s Cordobom kojeg ste maknuli iz prve momčadi?

- To su naše interne stvari, to riješavamo unutar sebe. Imamo velik kadar, nogometaše koji zaslužuju priliku, danas ju je dobio Pjacu, vidjet ćemo tko će je dobiti sljedeći. To su naše stvari, mi ćemo se unutar sebe baviti time.

Što se dogodilo na kraju utakmice, bili ste u sukobu s domaćim igračem?

- Sve što se dogodilo na terenu treba ostati na terenu. Pokušavam maksimalno respektirati suparnike, a kad taj respekt ne dobijete nazad, reagirate vrućom glavom. Ma ja nisam ni reagirao. Samo sam rekao tom igraču da ne vrijeđa moju klupu, ali ne bih davao tome prevelik značaj. Idemo dalje. Mi smo htjeli dobiti, oni isto, bilo je tu previše nervoze.

Istra i Dinamo susreli se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Kakva je situacija s Petkovićem? Je li spreman?

- Vidite i sami, boli ga aduktor, nije na 100 posto. Ali on nam i na svojih 70-80% može puno pomoći, vidjet ćemo u sljedeća tri treninga kakvo je stanje s njim, pa se odlučiti hoće li igrati u srijedu.

Suđenje?

- To nikad ne komentiram.

Jeste li zadovoljni igračima iz drugog plana?

- Generalno, mi ni danas ni u Varaždinu nismo dobili puno od krilnih igrača. Ni Cordona ni Hoxha ni Pjaca ni Stojković nam nisu dali puno, ne mogu biti zadovoljan. Danas smo imali agresivnog suparnika, nisu nam dali disati, nismo uspjeli razviti svoju igru - završio je Bjelica.

S druge strane, trener Istre Paolo Tramezzani na konferenciju za novinare došao je razočaran jer je njegova momčad ispustila pobjedu na domaćem terenu. Cijela press-konferencija Istrinog trenera održana je na talijanskom jeziku. No, Puljani to ne rade kao u Splitu, gdje prevoditelj na hrvatski jezik medijima prenosi izjave Gennara Gattusa. Na Aldo Drosini sve je bilo isključivo na talijanskom, što je stvorilo probleme. Razumijemo da je talijanski široko rasprostranjen jezik na najvećem hrvatskom poluotoku, ali mi kontinentalci ostali smo zakinuti. Ipak, evo nekoliko detalja onoga što smo uspjeli razumjeti iz Tramezzanijevih izjava.

Pula: Konferencija za medije Paola Tramezzanija nakon utakmice Istra 1961 - Osijek | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Suđenje? To nikad ne komentiram, ali moram priznati kako ovako nešto nikad nisam vidio ni u svojoj igračkoj ni u trenerskoj karijeri. Moji igrači za današnji nastup nisu zaslužili tri, već šest bodova – poručio je Tramezzani, pa dodao:

- Situacija s kraja utakmice? Nikad neću dopustiti da netko napada moje igrače! Prezadovoljan sam nastupom svoje momčadi, neki od njih danas su odigrali fenomenalno. Čestitam im na tome.