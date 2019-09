Bjelica: Godi čuti Guardioline pohvale, De Bruyne? Nije plus

S nekoliko sati zakašnjenja stigli su dinamovci na Otok. Let je umjesto prijepodne pomaknut na poslijepodne pa im je poremetio dnevni plan dan prije utakmice s Manchester Cityjem (21.00, Planet Sport 1). Kasnila je i presica na kojoj su posljednje misli s javnošću podijelili Nenad Bjelica i Petar Stojanović.

- Mi uvijek idemo na tri boda, bez obzira tko je protivnik i to sam rekao već nekoliko puta. Tako će biti i sutra premda znam da je malo klubova koji su pobjeđivali ovdje na Etihadu. No mi vjerujemo u sebe i svoje šanse makar će nam se trebati dosta toga poklopiti - uvodno je ponovio Dinamov trener.

Ranije tijekom dana u svom druženju s novinarima Pep Guardiola pohvalno je govorio o Dinamu.

- Drago mi je čuti te pohvale od trenera kao što je on. Ne sumnjam da će biti spreman za svaku našu opciju. No rekao sam već da je taktika jedno, a neke su druge stvari puno važnije da bi se ostvario pozitivan rezultat, kao što su igranje sa srcem, agresivnost, hrabrost... Znamo da su nam šanse male, ali borit ćemo se dok postoje.

Mogle bi biti veće ne zaigra li za Engleze Kevin de Bruyne koji je propustio današnji trening.

- To je jedan od najboljih svjetskih nogometaša, ali svi su kod Cityja takvi u napadu, od Sterlinga, Mahreza, D. Silve, B. Silve, Aguera... To su sve vrhunski igrači i imaju puno alternativa. Ne znam hoće li to biti plus za nas.

A činjenica da im obrana nije u najidealnijem stanju?

- Nema Laportea, tako da u ovom trenutku igraju Otamendi i Fernandinho, ali i oni su visoka razina jer City je cijeli takav tko god da istrči. Ne vjerujem da to može biti olakotna okolnost, mi možemo sami sebi najviše pomoći ako budemo radili stvari koje trebamo.

Kao, npr., prošli tjedan.

- Dobar je tjedna iza nas, 11 golova u dvije utakmice, a stvorili smo još toliko šansi. Isti je City bio u svojim utakmicama, pa smo dvije ekipe koje igraju dobar i efikasan nogomet, svaka na svojoj razini premda je njihova puno veća. Ako budemo sutra na 30-40 posto iskorištenih šansi, nećemo imati šanse. Efikasnost nam mora biti na 70-80 posto i onda se možemo nadati.

Kako ćete smiriti igrače da ne budu nervozni?

- Mi smo navikli igrati u dobrim atmosferama, možda ne u ovakvoj kao što će biti sutra, no igrači trebaj uživati. Nemamo imperativ jer uglavnom problemi dolaze kada imate imperativ.

Je li Manchester City favorit za osvajanje Lige prvaka, stiglo je pitanje od engleskog novinara.

- Jest, veliki favorit iako u europskom nogometu imamo puno dobrih klubova koji mogu osvojiti naslov. City već pokušava dvije godine s Guardiolom, uvijek je blizu, ima kvalitetu, no treba sreće u nokaut-fazi. Zadnji put nesretno je ispao od Tottenhama.

Trebat će, pak, sreće i pomoći na desnoj strani Petru Stojanoviću kojega će "maltretirati" Sterling.

- Ma svi su oni vrhunski, kao i Sterling. Najbitnije je da mi budemo svi kao momčad i jedino tako možemo do pozitivnog rezultata. Imamo male šanse, no nećemo se predati - završio je Dinamov Slovenac.