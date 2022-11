Bjelica: Hoću li jednog dana biti izbornik? Bila bi to velika čast

Nenad Bjelica trenutačno odmara od trenerskog posla, ali tijekom Svjetskog prvenstva u Katru radi kao HRT-ov stručni analitičar. Bivši trener Dinama i Osijeka na Facebooku je odgovarao na pitanja nogometnih fanova, a među njima je bilo i ono o izborničkoj funkciji.

- Nakon 15 godina trenerske karijere moram biti spreman. Prošao sam sve i svašta. Međutim, fokusiran sam trenutno na klupski nogomet. Hoće li jednog dana doći poziv za vođenje reprezentacije? To će vrijeme pokazati. Meni bi, kao i svakom hrvatskom treneru, to bila velika čast - kazao je Bjelica.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Detektirao je i problem Matea Kovačića u reprezentaciji. Prema njegovom mišljenju, Kova teško funkcionira s Modrićem i Brozovićem jer su slični tipovi igrača.

- Kovačić bolje igra u klubu, no njegov su problem Brozović i Modrić u sredini terena. Njih trojica dosta teško funkcioniraju jer su slični tipovi igrača. Kovačić je puno bolje igrao kad je bio ili s Brozovićem ili s Modrićem. Hrvatska je pobjeđivala i u takvom sastavu. Treba onda neke druge stvari posložiti da bi momčad bila u ravnoteži - objasnio je.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Podsjetimo, Dalić je priznao da je samo jednom razmišljao o ostavci na mjestu izbornika hrvatske reprezentacije, a to je bilo uoči posljednje utakmice grupne faze na zadnjem Euru kada nam je visio prolaz. Kazao je da bi odstupio da nismo izborili nokaut fazu. Na koncu smo prošli, pa to nije ni spomenuo sve do nedavno.

