Rekao sam da sam mislio da neće biti igrica, rekao sam da vjerujem u sustav i u sve što se treba događati, međutim, tako je kako je, moramo to prihvatiti. Novinari imaju svoj novinarski kodeks. Mi smo klub i znamo što je klupski kodeks, što se priča što se ne priča. Ovo neka ide na čast onima koji su to objavili.

Nenad Bjelica, očekivano, odmah se uhvatio teme o "korporaciji" i snimki koja je dospjela u javnost nakon utakmice Rijeke i Osijeka na Rujevici. Manje je bitan na medijskoj konferenciji u Gradskom vrtu postao Varaždin...

- Ja samo mogu reći da u ni u jednom trenutku nisam demantirao ono što sam rekao. Stojim iza svojih riječi, samo mi je žao zbog psovki. Ali one se govore u afektu. Ali ako je najveći problem hrvatskog nogometa to što Bjelica psuje, onda sada to svi znaju i meni je malo lakše. Ali još je Bjelica napravio nekoliko dobrih stvari u hrvatskom nogometu, pa bi se možda moglo i o tome pričati. Ali kažem, stojim iza svake riječi - rekao je Bjelica pa nastavio:

- Bio sam dvije godine u sustavu Dinama, suvereno sam dvije titule osvojio bez ikakve mrlje i bez ikakvih posudbi. I sad kad se sjetim pitanja Zdravka Mamića koje mi je postavio jedno sto puta, a to je: "Pa, Nenade, je l' ti nešto treba"? Ne, ne treba, pa sve je pod kontrolom, vidiš da imamo 20 bodova prednosti. Sad razumijem poruku tog pitanja, tada mi nije ništa trebalo ali sad vidim što se radi i kako se radi te to ide na njihovu čast.

Osijekov trener razgovarao je i s Damirom Miškovićem...

- Izrazio sam mu neko svoje nezadovoljstvo stvarima koje su se događale u zadnja četiri mjeseca. Ali sadržaj tog razgovora ostaje između dva muškarca, između dva čovjeka koji su sjajno surađivali u prošlosti sve dok nismo postali konkurentni, sve dok nismo postali bolji. Tako da sve što sam mu rekao, rekao sam mu u lice, ne preko novina. No ružno je da se iz njihovih redova mene cinka. Jer ako se krene cinkati, znamo tko će izvući deblji kraj. Ja sam na udarce navikao, rekao sam puno puta, da sam na sedmom mjestu, ne bi me nitko napadao. Ja sam čist kao suza, ne bavim se muljanjima i manipulacijama, ili pošteno ili nikako. Odradit ću svoj ugovor s Osijekom još dvije godine, uvijek se može nešto dogoditi. Radit ćemo na to da HNL bude što regularniji i pritom ne mislim na suđenje. Ako zagrebačkim klubovima mogu suditi suci iz okolice, zašto ne bi nama mogli iz Donjeg Miholjca ili Đakova? Nama protiv Gorice sudi sudac iz Zagreba. Zamislite da Real i Getafe igraju i da Getafe ima četiri igrača Reala, to bi bio skandal, a ovo ima samo u Hrvatskoj, takav monopol jednog kluba - tvrdi Bjelica.

- Reći ćete bio sam u Dinamu, da, bio sam. U prvoj sezoni nismo imali nijednog igrača na posudbi, s 20 bodova prednosti ispred drugog i s 30 ispred trećeg. U drugoj sezoni po jedan igrač u četiri kluba, samo dva u Lokomotivi, sve regularno, a sad imamo situacije da neki klubovi imaju i po četiri igrača. To nikad neće biti regularno prvenstvo i borit ćemo se da se to promijeni iako moj dugogodišnji, rekao bih i prijatelj Damir Mišković misli da je budućnost u posudbama. Zar će onda i po osam igrača na posudbu? Kažem, suci nisu najveći problem makar nije normalno da Osijeku u zadnjih deset kola sudi sudac iz Zagreba ili bude u VAR sobi. To nas čini frustriranima. Evo, ove smo zime htjeli posuditi igrače s 30 i više utakmica u HNL-u u Sl. Belupo i Istru, da ih mi plaćamo, a oni su se odlučili na igrače iz Dinama koji još nisu kročili na teren. Pa smo naše morali slati u Mađarsku, Slobodu iz Tuzle, Zrinjski, u hrvatski klub nismo imali šanse.

Kako je uopće svlačionica reagirala na sve ovo?

- Ne pričamo o tome u svlačionici, imuna je na to. Klub je sve rekao jučer u priopćenju. Mi ćemo težiti normalizaciji odnosa u hrvatskom nogometu, koji će dočekivati svoje goste kako to zaslužuju i biti klub koji će znati odgovoriti svima koji će pokušati odgovoriti suverenitet kluba i trenera koji ovdje sjedi. Pa mi smo David u odnosu na Golijata, zato me boli da je jedan koji je bio David i trebalo mu je pet godina da sruši Golijata, da se tako okrene protiv Bjelice i ovog kluba. Boli me i zbog odnosa koji je bio sjajan, ne mogu reći kao otac i sin, ali kad ti netko spava u kući, kada šalje privatni avion po tebe da dođeš na rođendansku zabavu, kada 50 puta zajedno ručate i večerate, kada ga pitate za mišljenje o kadru... I onda se taj okrene protiv tebe. Boli me i zato sam razočaran jer ne znam što je to trebalo Miškoviću da se tako okrene protiv Osijeka u trenutku kada je rušio sudačku organizaciju. Dopredsjednik HNS-a ne može to tako raditi. To nije razina komunikacije u hrvatskom nogometu jer ako rušiš, rušiš zbog sebe. Nemoj stavljati Osijek i Bjelicu u svoja usta. Dočekali smo ih kao ovdje kao Real Madrid, iz VIP-a smo maknuli svoje ljude samo da njihovi imaju mjesto i onda nas 90 minuta konstantno vrijeđaju. Ako želi takvu razinu, onda će to imati - poručio je Bjelica.

- Prvenstvo je bilo regularno do nove godine, a onda su krenuli transferi, razmjene, posudbe, 'vamo-tamo. Mi smo uspjeh već ostvarili, ali mora se znati tko je to i kako neke stvari funkcioniraju. Kada bih rekao sve što znam i što bih mogao reći, ne bi baš svima bilo ugodno. Utječe li ovo sve na momčad? Ne vidim nikakve anomalije, motovirani su, kvalitetno rade, a sad prate li to oni, ne znam niti je to tema razgovora s njima. Vrijeme će pokazati utječe li to, na mene ne, mogu se ujutro pogledati u ogledalo i mirno zaspati.

Pa za kraj i o onome što čeka Osječane u nedjelju...

- Stanje u svlačionici je dobro, svi igrači su na raspolaganju. Još uvijek nam naravno nedostaju neki teže ozlijeđeni igrači, Ndockyt, Grezda, Miloš Brlek...Oni su dulje ozlijeđeni, ostalih 20-ak igrača dobro treniraju, dobro su raspoloženi nakon napornog tjedna u kojem smo imali tri derbija. Osjetio se napor i umor, ali sada su već u dobrom stanju da možemo pokazati naše najbolje lice u nedjelju.