Nekoliko novih igra\u010da stiglo je u Osijek nakon Bjeli\u010dina dolaska, a transfer Slovenca Damjana Bohara (28) iz poljskog Zaglebija jo\u0161 nije zgotovljen. Koliki je hendikep \u0161to ga ne\u0107e biti u ovoj utakmici?

- Vidjet \u0107emo ho\u0107emo li to uspjeti realizirati. On je kvalitetan igra\u010d koji, ako ga dovedemo, ne\u0107e biti za jednu europsku utakmicu, nego na tri godine. Bez obzira na njegov nedolazak, mislim da imamo dovoljno kvalitete da pobijedimo - ka\u017ee Bjelica.

Za razliku od nekih utakmica u Ligi prvaka koje je vodio u Dinamu, ovaj put ne\u0107e mu biti njegova \"neprijatelja\" VAR-a. Uefa ga jo\u0161 nije uvela u pretkolima eurokupova izuzev play-offa Lige prvaka.

- Ne\u0107u puno o tome pri\u010dati. Nisam protivnik VAR-a od ju\u010der, bio sam to puno prije nego \u0161to sam do\u0161ao u hrvatski nogomet. \u017divim i radim puno s emocijama, o\u010dekujem i od mom\u010dadi da pokazuje emocije. VAR smanjuje pogre\u0161ke, ali totalno oduzima emociju. Zato sam protiv i to je sustav koji nije perfektan. Da jest, bio bih za njega. Iz kola u kolo uvijek postoje neke diskusije. Ali ve\u0107 sam se navikao u ove \u010detiri godine na njega i poku\u0161avam na neki na\u010din ignorirati tu tehnologiju i prihvatiti. Vidim i kod sudaca da nisu najsretniji s VAR-om i sami nekad ne znaju kako odlu\u010diti. Vjerojatno \u0107e se i ta tehnologija u nekoj budu\u0107nosti mijenjati - ka\u017ee.

Koliki mu je bio problem nepripremljenost nekih igra\u010da?

- Bilo je objektivnih razloga za\u0161to su neki bili nepripremljeni. Iza Mi\u00e9reza je dugi kontinuitet bez utakmica, kao i Ercega, Grezda je imao operaciju, Bo\u010dkaj... I moj prethodnik je imao tih problema. Kroz utakmice ih moramo vra\u0107ati. Dobivaju impuls dobrog treninga kroz utakmicu. Siguran sam da \u0107e mom\u010dad brzo biti na top nivou i fizi\u010dki koje iz objektivnih razloga nije bilo. Kolegi Kule\u0161evi\u0107u nije bilo lako. Iz utakmice u utakmicu bit \u0107emo bolji.

- Rijeka? Nije bio fizi\u010dki problem koliko psihi\u010dki. Ima\u0161 2-0 i igra\u010da vi\u0161e, pomisli\u0161 da je rije\u0161eno, a znamo da nije dok sudac ne odsvira kraj. Ali imao sam takve situacije i u drugim klubovima, ne zamjeram igra\u010dima. Do\u0161lo je do psiholo\u0161kog pada i straha da se ne dogodi negativan rezultat. Uz malo sre\u0107e to smo priveli kraju. Ali utakmicu prije u Zagrebu je bilo nesre\u0107e u drugom dijelu, kad je Osijek bio dominantniji protiv Dinama. Mom\u010dad je fizi\u010dki i psiholo\u0161ki u dobrom stanju da mo\u017ee pobijediti protivnika kakav je Basel.

Ne bude li pobjednika nakon 90 i 120 minuta, pucat \u0107e se penali.

- Nismo ih trenirali ni ne\u0107emo, te\u0161ko je nau\u010diti pucati penal na jednom treningu, puno faktora odlu\u010duje nakon nerije\u0161enog rezultata. Ne razmi\u0161ljamo o nerije\u0161enom, nego \u017eelimo pobijediti utakmicu i dat \u0107emo sve od sebe da tako i bude - rekao je trener/menad\u017eer Osijeka.

Sudit \u0107e \u0160panjolci na \u010delu s Jos\u00e9om Luisom Munuerom Monterom\u00a0(37) kojemu je to tek tre\u0107a europska utakmica kao glavnome sucu. Bjelici je sudio na utakmici \u0160ahtara i Dinama u Ukrajini pro\u0161le godine (2-2) kao \u010detvrti sudac.

Strahuje li da \u0107e Munuera podle\u0107i renomeu Basela pa neke dvojbene odluke dati \u0160vicarcima?

- Vjerujem u dobru narav sudaca. Nisam znao do pred zadnju utakmicu tko sudi, ne vodim o tome ra\u010duna. Samo \u017eelim pripremiti mom\u010dad za dobru utakmicu. Ne poznajem te suce, ali netko je rekao da nemaju previ\u0161e iskustva s hrvatskim klubovima - rekao je.

Navija\u010da ne\u0107e biti, ali euforija u gradu na Dravi se osjeti nakon njegova dolaska, pogotovo i nakon pobjede nad Rijekom.

- Sigurno bi dobro do\u0161la podr\u0161ka s tribina. Bitno je to i onda se dogode tri utakmice u kojima ne pobijedi\u0161 bez navija\u010da. Drago mi je da se stvorila euforija, poku\u0161at \u0107u da mom\u010dad da maksimum. Nekad \u0107e se dogoditi da ne pobijedimo, nadam se ne i sutra. Ali do\u010dekat \u0107emo navija\u010de ve\u0107 protiv Gorice, nadam se da \u0107e nam biti vjetar u le\u0111a.

Olakotna je okolnost i \u0161to Osijek igra kod ku\u0107e. Ako ve\u0107 nema navija\u010da, barem zbog travnjaka.

- Ne mogu utjecati na to \u0161to bi bilo kad bi bilo s navija\u010dima, moramo prihvatiti ovako kako jest. Prednost je \u0161to poznajemo na\u0161 teren, igrali smo prije tri dana na njemu. I ovi novi igra\u010di su ga upoznali i to nam mo\u017ee biti prednost. Ne trebamo razmi\u0161ljati ni o \u010demu drugom.

Kao igra\u010d je Bjelica krajem pro\u0161log stolje\u0107a odigrao tri europske utakmice s Osijekom.

- Europske utakmice tu bile su predivne, \u010dini mi se dvije pobjede, protiv Rapida 2-1, Brondbya 0-0 i Slavija Prag 2-0. Naravno da to budi emocije koje su stale sa Slavijom. Nadam se da \u0107emo i sutra pobijediti - zaklju\u010dio je.

Osje\u010dani posljednji trening ne\u0107e odraditi na svom stadionu, ve\u0107 u Grabovcu u Baranji, a Basel \u0107e u ve\u010dernjim satima isprobati zeleni tepih Gradskog vrta. Nadamo se kako \u0107e ga u \u010detvrtak iza 22.30 \u0160vicarci napustiti pognutih glava.

Bjelica: Ja sam respektirao i Pelister i Man. City, kako ne bih i Basel? Ali vjerujem u prolazak

VAR-a nema? Nisam njegov protivnik od jučer, ni suci nisu najsretniji njime. Nećemo trenirati penale, želimo pobijediti. Kao igrač sam imao tu predivne europske utakmice i pobjede, vjerujem u novu

<p>Ozračje je dobro, nakon pobjede uvijek imate dobru atmosferu unutar momčadi. Igrači koji su imali lakše ozljede trebali bi biti na raspolaganju za utakmicu. Dobro smo se oporavili fizički i psihički. Imamo danas popodne i sutra ujutro trening, ništa previše na taktičkom planu, to smo napravili jučer. Svi su spremni, jedino <strong>Ndockyt</strong> i <strong>Lopa</strong> te Španjolac <strong>Caro</strong>, kojeg pripremamo, nisu na raspolaganju. Svi su drugi zdravi i uvjereni da možemo ostvariti prolazak u sljedeće kolo.</p><p>Najavio je tako novi trener Osijeka <strong>Nenad Bjelica</strong> ovosezonsku europsku premijeru "bijelo-plavih" protiv <strong>Basela</strong> u drugom pretkolu Europske lige (četvrtak, 20.45, Arena Sport 1) u kojoj su Švicarci favoriti. No Bjelko je sasvim uvjeren kako Osijek u jednoj utakmici kod kuće može proći dalje i izboriti još jedan domaći sudar sa ciparskim Anothosisom idući tjedan.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Bjelica u Osijeku</b></p><p>Kako će Osijek izgledati protiv Basela?</p><p>- Ne bih želio odavati kolegi <strong>Ciriacu Sforzi</strong> kako ćemo i što ćemo. Neće biti velikih promjena, možda će ih biti, možda ne. Taktički će biti drugačija utakmica nego ona s Rijekom jer igraju u drugom sustavu. Pod bivšim trenerom igrali su u 4-2-3-1, a pod Sforzom, izgleda, igraju na sličan način. Sustavi ne pobjeđuju utakmice, nego maksimalan angažman na terenu. To će biti odlučujuće i vjerujem da ćemo mi u tome biti bolji i proći - rekao je Bjelica i dodao:</p><p>- Prvenstveni mi je cilj da moja momčad bude na maksimumu. Ako je tako, velike su šanse za pobjedu. Imamo protivnika koji je prošle sezone igrao u četvrtfinalu Europske lige, to govori koliko je kvalitetan. Ali mi vjerujemo u sebe, šanse su nam velike ako budemo odigrali na vrhunskom nivou. Ja sam imao malo manje vremena nego on da upoznamo momčad, on je imao sedam, osam dana više. I on i ja nismo ovdje previše promijenili sustav pa ni igrače u odnosu na ono što je bilo prošle sezone. Više će odlučivati energija na terenu. Vjerujem da će naša momčad biti puno bolja.</p><p>Uobičajena presica u Gradskom vrtu održala se na otvorenom zbog Uefinih propisa.</p><p>Basel će protiv Osječana morati bez najskupljeg pojedinca <strong>Arhura Cabrala</strong> (šest milijuna eura), koji je pozitivan na korona virus. Ali Bjelica upozorava...</p><p>- Osim Cabrala, imaju još dvoijcu kvalietetnih napadača. Ostatak je momčadi na raspolaganju. U odnosu na prošlu sezonu, ostali su skoro kompletni, nije bilo previše promjena. Ali vjerujem u našu snagu, energiju, domaći teren i zalaganje i da ćemo poduzeti sve da izbacimo tako renomiranog protivnika.</p><p>Na slikovit način objasnio je da ne strahuje od kluba koji je čest sudionik nokaut završnice Lige prvaka i Europske lige.</p><p>- U zadnjih nekoliko godina igrao sam europske utakmice u Poljskoj i Hrvatskoj. Svakog protivnika poštujem i respektiram. Neovisno o tome je li to makedonski Pelister, protiv kojega sam igrao s Lechom, ili Manchester City, protiv kojeg sam igrao s Dinamom. Uvijek vjerujem u pobjedu i prolazak. Svjestan sam kvalitete protivnika, ali i kvalitete svoje momčadi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bjelica uoči Basela</strong></p><p>Nekoliko novih igrača stiglo je u Osijek nakon Bjeličina dolaska, a transfer Slovenca <strong>Damjana Bohara</strong> (28) iz poljskog Zaglebija još nije zgotovljen. Koliki je hendikep što ga neće biti u ovoj utakmici?</p><p>- Vidjet ćemo hoćemo li to uspjeti realizirati. On je kvalitetan igrač koji, ako ga dovedemo, neće biti za jednu europsku utakmicu, nego na tri godine. Bez obzira na njegov nedolazak, mislim da imamo dovoljno kvalitete da pobijedimo - kaže Bjelica.</p><p>Za razliku od nekih utakmica u Ligi prvaka koje je vodio u Dinamu, ovaj put neće mu biti njegova "neprijatelja" VAR-a. Uefa ga još nije uvela u pretkolima eurokupova izuzev play-offa Lige prvaka.</p><p>- Neću puno o tome pričati. Nisam protivnik VAR-a od jučer, bio sam to puno prije nego što sam došao u hrvatski nogomet. Živim i radim puno s emocijama, očekujem i od momčadi da pokazuje emocije. VAR smanjuje pogreške, ali totalno oduzima emociju. Zato sam protiv i to je sustav koji nije perfektan. Da jest, bio bih za njega. Iz kola u kolo uvijek postoje neke diskusije. Ali već sam se navikao u ove četiri godine na njega i pokušavam na neki način ignorirati tu tehnologiju i prihvatiti. Vidim i kod sudaca da nisu najsretniji s VAR-om i sami nekad ne znaju kako odlučiti. Vjerojatno će se i ta tehnologija u nekoj budućnosti mijenjati - kaže.</p><p>Koliki mu je bio problem nepripremljenost nekih igrača?</p><p>- Bilo je objektivnih razloga zašto su neki bili nepripremljeni. Iza <strong>Miéreza</strong> je dugi kontinuitet bez utakmica, kao i <strong>Ercega</strong>, <strong>Grezda</strong> je imao operaciju, <strong>Bočkaj</strong>... I moj prethodnik je imao tih problema. Kroz utakmice ih moramo vraćati. Dobivaju impuls dobrog treninga kroz utakmicu. Siguran sam da će momčad brzo biti na top nivou i fizički koje iz objektivnih razloga nije bilo. Kolegi Kuleševiću nije bilo lako. Iz utakmice u utakmicu bit ćemo bolji.</p><p>- Rijeka? Nije bio fizički problem koliko psihički. Imaš 2-0 i igrača više, pomisliš da je riješeno, a znamo da nije dok sudac ne odsvira kraj. Ali imao sam takve situacije i u drugim klubovima, ne zamjeram igračima. Došlo je do psihološkog pada i straha da se ne dogodi negativan rezultat. Uz malo sreće to smo priveli kraju. Ali utakmicu prije u Zagrebu je bilo nesreće u drugom dijelu, kad je Osijek bio dominantniji protiv Dinama. Momčad je fizički i psihološki u dobrom stanju da može pobijediti protivnika kakav je Basel.</p><p>Ne bude li pobjednika nakon 90 i 120 minuta, pucat će se penali.</p><p>- Nismo ih trenirali ni nećemo, teško je naučiti pucati penal na jednom treningu, puno faktora odlučuje nakon neriješenog rezultata. Ne razmišljamo o neriješenom, nego želimo pobijediti utakmicu i dat ćemo sve od sebe da tako i bude - rekao je trener/menadžer Osijeka.</p><p>Sudit će Španjolci na čelu s <strong>Joséom Luisom Munuerom Monterom</strong> (37) kojemu je to tek treća europska utakmica kao glavnome sucu. Bjelici je sudio na utakmici Šahtara i Dinama u Ukrajini prošle godine (2-2) kao četvrti sudac.</p><p>Strahuje li da će Munuera podleći renomeu Basela pa neke dvojbene odluke dati Švicarcima?</p><p>- Vjerujem u dobru narav sudaca. Nisam znao do pred zadnju utakmicu tko sudi, ne vodim o tome računa. Samo želim pripremiti momčad za dobru utakmicu. Ne poznajem te suce, ali netko je rekao da nemaju previše iskustva s hrvatskim klubovima - rekao je.</p><p>Navijača neće biti, ali euforija u gradu na Dravi se osjeti nakon njegova dolaska, pogotovo i nakon pobjede nad Rijekom.</p><p>- Sigurno bi dobro došla podrška s tribina. Bitno je to i onda se dogode tri utakmice u kojima ne pobijediš bez navijača. Drago mi je da se stvorila euforija, pokušat ću da momčad da maksimum. Nekad će se dogoditi da ne pobijedimo, nadam se ne i sutra. Ali dočekat ćemo navijače već protiv Gorice, nadam se da će nam biti vjetar u leđa.</p><p>Olakotna je okolnost i što Osijek igra kod kuće. Ako već nema navijača, barem zbog travnjaka.</p><p>- Ne mogu utjecati na to što bi bilo kad bi bilo s navijačima, moramo prihvatiti ovako kako jest. Prednost je što poznajemo naš teren, igrali smo prije tri dana na njemu. I ovi novi igrači su ga upoznali i to nam može biti prednost. Ne trebamo razmišljati ni o čemu drugom.</p><p>Kao igrač je Bjelica krajem prošlog stoljeća odigrao tri europske utakmice s Osijekom.</p><p>- Europske utakmice tu bile su predivne, čini mi se dvije pobjede, protiv Rapida 2-1, Brondbya 0-0 i Slavija Prag 2-0. Naravno da to budi emocije koje su stale sa Slavijom. Nadam se da ćemo i sutra pobijediti - zaključio je.</p><p>Osječani posljednji trening neće odraditi na svom stadionu, već u Grabovcu u Baranji, a Basel će u večernjim satima isprobati zeleni tepih Gradskog vrta. Nadamo se kako će ga u četvrtak iza 22.30 Švicarci napustiti pognutih glava.</p>